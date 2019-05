Course à la 5G : les déboires de Huawei changent la donne

Ren Zhengfei, le chef de file et fondateur de Huawei. (Crédits : Reuters)

En bloquant l’accès de Huawei aux technologies américaines, les États-Unis ont porté un coup très dur au champion chinois des équipements télécoms et des smartphones. Cette décision pourrait rebattre les cartes dans la course à la 5G que se livrent le pays de l’Oncle Sam, l’Empire du Milieu et l’Europe.