Mobile : Bouygues Telecom décroche un financement de 350 millions d’euros

Jamais les investissements dans les télécoms n'ont été aussi élevés. Entre 2016 et 2019, ceux-ci ont progressé de 1,5 milliard d'euros dans l'Hexagone, à 10,4 milliards d'euros. Ce qui constitue un record. Aujourd'hui, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free sont contraints de dépenser beaucoup d'argent pour déployer la fibre, finir la couverture 4G, et apporter la nouvelle 5G. Le tout dans un contexte ultra-concurrentiel, où les prix demeurent bas. Dès lors, les opérateurs cherchent des moyens de se financer, n'hésitant pas, par exemple, à vendre leurs tours de réseau mobile. Bouygues Telecom, de son côté, vient de décrocher un important financement de la Banque européenne d'investissement (BEI). Une grosse enveloppe de 350 millions d'euros, qui doit lui permettre d'accélérer le déploiement de la 4G et de la 5G.

Ce financement contribuera « au renforcement de la couverture, y compris en zone rurale (avec un objectif de 28.000 sites en 2023 et d'environ 35.000 en 2026), et à la multiplication par quatre de la capacité du réseau radio mobile d'ici 2026, assurant une meilleure connectivité au plus grand nombre de citoyens, partout sur le territoire », a précisé ce jeudi l'opérateur dans un communiqué.

Doubler la couverture en fibre

En matière d'Internet fixe, l'opérateur précise, en outre, qu'il compte doubler sa couverture FTTH (fibre jusqu'à l'abonné) d'ici 2026, à 35 millions de prises. Au global, Bouygues Telecom a déjà indiqué, début janvier, que ses investissements bruts annuels s'élèveraient à environ 1,5 milliard d'euros entre 2021 et 2025, contre 1,25 milliard d'euros en 2020.

Bouygues Telecom n'est pas le premier opérateur français à faire appel à la BEI. Iliad (Free), en a déjà largement bénéficié. En mars 2019, il a décroché un prêt de 300 millions d'euros pour étendre son réseau de fibre. Auparavant, l'opérateur de Xavier Niel avait bénéficié de trois prêts de l'institution pour un montant total de 550 millions d'euros.