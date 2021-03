Prix #10000startups 2021 : découvrez les deux gagnants de la Guadeloupe !

Après neuf dates en métropole et à La Réunion, la tournée 2021 du prix 10.000 startups pour changer le monde 2021 s'est achevée ce mardi 2 mars avec l'étape guadeloupéenne. L'objectif : primer deux startups de Guadeloupe, qui affronteront en finale à Paris, le 15 mars, les deux autres gagnants déjà primés à La Réunion mi-janvier. Une seule de ces quatre pépites gagnera le prix spécial Outre-Mer du plus grand concours français de startups, organisé par La Tribune depuis 9 ans. Ce gagnant national sera révélé le 29 mars au Grand Rex, ainsi que huit autres prix décernés parmi les 47 lauréats de métropole primés à Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Paris, Strasbourg et Lille. Le ministère des Outre-Mer et le secrétariat d'Etat à l'Economie Sociale, Solidaire et Responsable sont également partenaire de 10.000 startups pour changer le monde 2021, tout comme Business France et le cabinet de conseil en propriété intellectuelle Germain Moreau.

Glan'Market et Myditek, gagnants de l'étape guadeloupéenne

La première gagnante de Guadeloupe est Clessy Blanquet, la fondatrice de Glan'Market. Cette jeune pousse créée en 2020 s'attaque au problème du gaspillage alimentaire dans les Antilles. Sa plateforme permet aux petits commerçants et à la grande distribution d'écouler à bas prix leurs invendus ou produits proches de la péremption qu'ils pensent ne pas pouvoir vendre. Un modèle gagnant-gagnant pour les enseignes qui réalisent un complément de revenu, pour les glaneurs qui peuvent acheter moins cher, et pour la planète avec l'ambition de réduire l'énorme volume de nourriture -80.000 tonnes par an- jetée dans les Antilles.

Le deuxième lauréat est Sébastien Luissaint, le fondateur de Myditek. Tête de proue de l'écosystème d'innovation guadeloupéen, cette agritech créée en 2017 propose aux agriculteurs insulaires et évoluant dans des zones tropicales partout dans le monde (pour l'instant en Guadeloupe et au Togo, demain dans toute la zone Antilles ainsi qu'en Asie du Sud-Est), des solutions numériques sur-mesure pour les aider à développer leur production, faire face aux aléas climatiques et exploiter leurs propres données agricoles.

Tournée d'un mois dans tous les territoires

Les étapes à La Réunion et en Guadeloupe sont une première dans l'histoire du prix 10.000 startups pour changer le monde. Créé en 2013, le concours vise à repérer et à primer dans tous les territoires les startups les plus prometteuses. Un jury de professionels composé de La Tribune et ses partenaires parcourt l'Hexagone pendant un mois et prime six startups dans les huit villes-étapes de la tournée. Un(e) gagnant(e) est désigné dans chacune des six catégories Environnement & Energie, Industrie du futur, Data & IA, Smart tech (innovations d'usage), Santé et Start (pépites en phase d'amorçage).

Les 48 lauréats régionaux affronteront les gagnants des autres villes dans leur catégorie, lors de la finale qui se tiendra le 15 mars à Paris, pour désigner un grand gagnant national dans chaque catégorie. La Tribune remettra également plusieurs prix spéciaux : un prix Coup de Coeur et un prix Impact, décernés parmi les finalistes métropolitains, et un prix Outre-Mer, décerné à l'une des quatre startups primées à La Réunion ou en Guadeloupe.

