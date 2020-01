« Le temps en ville est désormais celui du quart d’heure » (Laurent Fromageau,directeur développement retail de LCL)

LA TRIBUNE - Pourquoi avoir lancé une telle étude ?

LAURENT FROMAGEAU - Nos agences se trouvent à 80 % en ville, où nous réalisons donc l'essentiel de nos activités. Il nous a paru vital de mieux connaître les habitudes et les souhaits de nos clients, qui, à 86 %, aiment la ville dans laquelle ils habitent. Notre rôle de banquier est aussi bien d'accompagner les urbains à s'épanouir et à s'en- raciner en ville, par le biais d'un achat immobilier, par exemple - d'autant que 88 % estiment qu'il est important de devenir propriétaire -, que de favoriser de nouveaux modèles économiques, via l'éclosion d'entreprises et de startups qui répondent aux besoins des urbains. C'est un rôle social et sociétal.

Selon les résultats de l'Observatoire de la vie urbaine, 21 % des urbains travaillent à distance au moins une fois par semaine, et 47 % considèrent le télétravail comme « une solution pour organiser leur temps à leur manière ». Quelles conclusions en tirez-vous ?

D'autres éléments de notre enquête font également ressortir que 90 % des urbains jugent important d'optimiser son temps, tandis que 35 % estiment que le temps leur manque souvent. Toutes ces données nous laissent penser que les...