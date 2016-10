Boeing France : l'ancien ministre Yves Galland prend sa retraite, Jean-Marc Fron prend les rênes

Plus de 13 ans après son arrivée à la tête de Boeing France, Yves Galland prendra sa retraite à la fin de l'année, à l'âge de 75 ans. Plusieurs fois ministre (il fit notamment voter à la fameuse loi qui porte son nom sur les marges arrière dans la grande distribution en 1995), Yves Galland avait été nommé en 2003, à la surprise générale, à la présidence de Boeing France, une structure qui venait tout juste d'être créée et qui allait accompagner la montée en puissance de l'industrie française dans le programme B787 qui allait être lancé au printemps 2004.

La "Boeing French Team"

Martelant dès son arrivée que son objectif était de faire augmenter la part de marché de Boeing en France et des fournisseurs tricolores chez le constructeur américain, Yves Galland n'a cessé d'œuvrer au rapprochement des industriels français avec Boeing. Il a notamment créé la Boeing French Team, regroupant 15 gros équipementiers français et a multiplié les déplacements à Seattle de délégations françaises composées non seulement des poids lourds français comme Safran, Thales, Zodiac..., mais aussi de plus petits sous-traitants.

"Boeing a une représentation remarquable de l'industrie française. Pour preuve, le chiffre d'affaires et les emplois créés en France n'ont cessé de croître. Aujourd'hui, les équipementiers aéronautiques français réalisent un chiffre d'affaires de 6 milliards de dollars sur les programmes Boeing ce qui génère 30.000 emplois directs et indirects en France", expliquait Yves Galland à La Tribune, la semaine dernière.

Boeing avait sous la main le candidat idéal pour le remplacer en la personne de Jean-Marc Fron. Agé de 50 ans, ce dernier connaît parfaitement l'entreprise. Il a notamment travaillé trois ans au siège, à Chicago. Il prendra ses fonctions de directeur général France le 1er janvier 2017.

Entré chez Boeing en 2000, en tant que responsable communication basé à Bruxelles, Jean-Marc Fronl fut nommé en 2003 directeur de la communication pour la France avant d'occuper le poste de directeur de la communication internationale à Chicago à partir de 2005. À son retour en France en 2008, il a pris les fonctions de directeur de la stratégie pour la France et d'adjoint d'Yves Galland. Depuis 2010, Jean-Marc Fron coordonnait également le développement commercial de la division Boeing Défense, Espace et Sécurité sur le marché français.



"Jean-Marc allie une grande connaissance de notre entreprise et une solide expérience dans la création et le renforcement de nos partenariats avec les fournisseurs français", a déclaré Sir Michael Arthur, président de Boeing Europe. "Depuis plus de quarante ans, Boeing a considérablement étendu sa collaboration avec la France, et je suis convaincu que Jean-Marc nous aidera à développer plus encore nos activités et notre présence dans l'Hexagone".

Jean-Marc Fron est titulaire d'un DUT Techniques de commercialisation, d'une maîtrise en relations publiques et d'un executive certificate en management international.