C'est reparti pour Ariane 5 à Kourou

Arianespace a repris les opérations de préparation des trois campagnes de lancement reportées en raison d'un mouvement social de grande ampleur, qui a paralysé la Guyane pendant plus d'un mois. Un conflit qui coûte cher à toute la filière spatiale européenne. Selon le PDG d'Arianespace, Stéphane Israël, ce conflit a coûté "jusqu'à 500.000 euros par jour à Arianespace" et à ses partenaires.Pour autant, il a réaffirmé samedi dernier l'objectif de douze lancements en 2017.

"Il y a eu des pertes, c'est incontestable, nous ferons les comptes une fois que les opérations auront repris, mais il est important de confirmer notre objectif de douze lancements cette année et si nous le faisons, cela limitera les surcoûts que nous avons eus jusqu'à présent", avait-il précisé jeudi 20 avril.

La nouvelle date du prochain lancement visée pour le vol VA236 est fixée dans la nuit du jeudi 4 mai (entre 22h31 et 01h19, heure de Paris). Ariane 5 ECA mettra en orbite les satellites SGDC de Visiona Tecnologia Espacial pour le compte de l'opérateur brésilien Telebras, et Koreasat-7 pour l'opérateur coréen ktsat. Initialement prévu le 21 mars, ce lancement a été reporté à trois reprise. Le 23 mars, Arianespace avait décidé de l'ajourner en raison du blocage du Centre spatial guyanais par un mouvement social en Guyane à la grande déception des Brésiliens, qui ont très mal vécu ces événements. En revanche, Arianespace n'a annoncé aucune date pour les deux autres lancements, initialement programmés en avril.

Deux satellites construits par Thales

Sous maîtrise d'oeuvre Thales Alenia Space (TAS), ce programme du gouvernement brésilien répond à trois objectifs principaux : réduire la fracture numérique du Brésil en fournissant des services Internet de haute qualité sur l'ensemble du territoire national dans le cadre du plan national pour le haut débit, fournir aux forces armées et au gouvernement brésiliens des moyens sécurisés et indépendants pour leurs communications stratégiques et, doter l'industrie spatiale brésilienne de technologies clefs pour lui permettre de jouer un rôle croissant sur les futurs programmes spatiaux du pays.

Koreasat-7 est le troisième satellite KOREASAT à être lancé par Arianespace pour ktsat, premier prestataire de services de télécommunications et de médias en Corée, après Korreasat-3 et Koreasat-6 lancés en septembre 1999 et décembre 2010. Construit par TAS sur une plateforme Spacebus 4000B2, Koreasat-7 offrira une large gamme d'applications vidéo et de transmissions de données, tels que des services d'accès à internet, de télédiffusion directe (DTH), de télécoms gouvernementales et de réseaux VSAT/ pour Very Small Aperture Terminal.