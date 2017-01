Sept ans de prison pour le PDG de Leonardo

C'est un coup de tonnerre dans l'industrie aéronautique et de défense italienne. Le patron de Leonardo (ex-Finmeccanica), Mauro Moretti, a été condamné mardi à 7 ans de prison pour un accident de train qui avait fait 32 morts en 2009 lorsqu'il était patron des chemins de fer italiens (FS). Le 29 juin 2009, un wagon-citerne rempli de GPL avait déraillé puis explosé au moment où le train quittait la gare de Viareggio, sur la côte toscane.

Agé de 63 ans, Mauro Moretti a dirigé FS de 2006 à 2014, avant de prendre la tête de Finmeccanica (devenu Leonardo le 1er janvier) en mai 2014. Il a été reconnu coupable essentiellement d'homicide et blessures multiples par imprudence, tout comme Michele Mario Elia, l'ancien patron de Rete Ferroviaria Italiana (RFI), filiale de FS, condamné à 7 ans et six mois de prison. Les deux hommes n'étaient pas présents à l'audience. Ils ont la possibilité de faire appel mais, selon les médias italiens, l'affaire pourrait être frappée de prescription avant qu'ils aient épuisés leurs recours.

Politique de la chaise vide

La plupart des 31 autres personnes physiques et morales qui comparaissaient au procès ont été condamnées par le tribunal de Lucques (centre) où le verdict a été lu devant des chaises vides sur lesquelles avaient été posés des T-shirts frappés chacun du portrait d'une victime.

Le parquet avait requis 16 ans de prison contre Mauro Moretti et 15 contre Michele Mario Elia. Contacté par l'AFP, le groupe Leonardo n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. A la Bourse de Milan, son titre perdait plus de 3% peu avant 15H00 GMT, après l'annonce du verdict.