Comptes truqués : l'État au secours de la maison mère de William Saurin

Les pouvoirs publics volent au secours de William Saurin et de sa maison mère, la Financière Turenne Lafayette. L'État a indiqué dans un communiqué qu'il allait "prendre ses responsabilités pour accompagner la nouvelle direction et les salariés", après qu'un audit ait révélé "une présentation trompeuse des comptes depuis plusieurs années". Diligenté par le nouveau président du groupe agroalimentaire Financière Turenne Lafayette, cet audit faisait suite au décès de l'actionnaire unique Monique Piffau.

De fausses facturations et de fausses avances sur le stock auraient été retrouvées dans les comptes. Le groupe français a annoncé que le redressement allait prendre plusieurs semaines et plusieurs mois en mettant en avant la non connaissance de ces malversations avant cet audit. Les comptes auraient ainsi été "embellis" afin de masquer certaines difficultés financières.

"Il semblerait que ces tromperies n'avaient pour but que de maintenir le financement du groupe" a ainsi énoncé une porte-parole, cela au sein d'un contexte très difficile dans le secteur agroalimentaire et "pour certaines filiales du groupe en particulier".

Soutien financier de l'État

Par un communiqué de presse commun des ministères de l'Economie et de l'Agriculture, l'État a rapidement réagi, indiquant vouloir permettre la sauvegarde de 3.000 emplois directs du groupe, répartis sur 21 sites industries. Les représentants des cabinets gouvernementaux ont également annoncé la saisie de la justice afin de déterminer les responsables et les causes de ces pratiques frauduleuses.

"S'il y en a besoin, il y aura un soutien financier de l'Etat pour s'assurer qu'on évite un scénario de liquidation judiciaire. Pour nous c'était important d'apporter cette assurance aux fournisseurs, aux clients et aux salariés", ont indiqués les cabinets ministériels dans leur communiqué commun. Ils ont également annoncés différentes réunions avec les fournisseurs, les clients, les banques et les organisations syndicales dans les prochains jours.

C'est une réelle prise de responsabilité de la part de l'Etat qui va assurer une aide en trésorerie au groupe alimentaire. Cette situation a été considérée comme "un risque pour la pérennité du groupe".

La crainte d'un démantèlement

Pour l'heure, la direction de l'entreprise affirme aussi qu'elle se mobilise "pour rechercher les voies et moyens d'assurer la poursuite des activités et conserver les emplois des entreprises du groupe", selon son communiqué. Ils ont ainsi annoncés que différentes pistes pouvaient être envisagées, notamment l'ouverture du capital afin de trouver de nouveaux moyens de financement.

Un porte-parole du groupe avait déclaré à l'AFP au lendemain du décès de l'actionnaire: "Il n'y a pas de risque de démantèlement du groupe car la propriétaire, très attachée aux entreprises, avait exprimé sa volonté". Mais le syndicat Fnaf-CGT craignait d'ores et déjà celui-ci et avait réclamé dans un communiqué la sauvegarde de "l'intégrité du groupe" et voulait éviter "le dépeçage par les vautours de la profession qui serait inacceptable et qui signifierait de nouvelles purges" pour les salariés.

(avec AFP)