Pfizer ne se scindera pas

Ce qui devait être l'une des plus importantes séparations d'activités dans l'histoire de l'industrie pharmaceutique n'aura pas lieu. Le laboratoire pharmaceutique américain Pfizer a renoncé lundi 26 septembre à se scinder en deux, mettant fin à des années de spéculations.

"Après un examen approfondi, le conseil d'administration et la direction sont parvenus à la conclusion que l'entreprise, telle qu'elle est, était bien placée pour créer le plus de valeur possible pour les actionnaires et (par conséquent) elle ne séparera pas pour le moment en deux entités distinctes cotées les produits de santé innovants des produits matures", annonce le groupe dans un communiqué.