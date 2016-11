Au Royaume-Uni, les conditions de travail douteuses des livreurs Amazon

Avec entre 150 et 200 paquets à livrer par jour et des routes toutes tracées, les livreurs d'entreprises qui travaillent pour le géant américain du e-commerce Amazon au Royaume-Uni n'ont guère de temps pour penser à autre chose. Faire se métier, c'est même accepter de se soumettre à des conditions de travail très rudes, dans les limites de la légalité, révèle une enquête menée outre-Manche par la BBC et publiée le 11 novembre.

Un journaliste, qui a travaillé sous couverture pour une des quelque 100 agences indépendantes ayant pour client Amazon raconte ainsi de façon anonyme sa journée type au cours de laquelle il se doit de livrer l'ensemble de ses colis en respectant bien son itinéraire qui ne prend en compte ni la fatigue, ni les pauses toilettes, ni les problèmes lors du chargement du camion et encore moins ceux rencontrés quotidiennement avec le scanner à main - l'outil permettant de valider les livraisons effectuées.

"Dans l'ensemble, les gens sont contents de nous voir donc la satisfaction client se répercute un peu [sur nous]. Mais il n'y a pas de temps pour parler, ce qui réduit au minimum l'interaction avec les clients."

Au cours de son témoignage, il explique notamment qu'en respectant les limites de vitesse il était considéré comme "très lent". Un respect du code de la route dont certains conducteurs ne se soucient pas, admettant rouler plus vite qu'autorisé. En permanence pressé par le temps, quelques conducteurs ont même reconnu avoir eu à uriner dans une bouteille à l'intérieur de leur camion de livraison, n'ayant pas le temps de trouver des toilettes. Un conducteur aurait même admis avoir eu à déféquer au fond de son camion tant il était "désespéré".

Moins que le salaire minimum

Payés 110 livres (environ 127 euros aux taux actuels) à la journée et non aux nombre d'heures faîtes, ces livreurs perçoivent pour la plupart avec leurs horaires à rallonge moins que le minimum légal au Royaume-Uni, souligne The Independant, s'appuyant sur la fourchette horaire fournie par le journaliste de la BBC. L'entreprise pour laquelle ce dernier a travaillé sous couverture s'est toutefois défendue en expliquant que les faits était "du passé et basées sur des exemples isolés qui se sont déroules il y a plus d'un an", précisant que les conditions de travail ont été améliorées depuis.

Amazon a quant lui expliqué dans une déclaration transmise à la BBC avoir "récemment clarifié avec tous [ses sous-traitants] s'attendre à ce que les conducteurs reçoivent un minimum de 12 livres de l'heure avant primes, incitations et remboursement de carburant".