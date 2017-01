Fusion Lufthansa - Etihad ? Peu probable aujourd'hui, des coopérations oui

L'action Lufthansa a gagné plus de 5% ce mardi à la Bourse de Francfort, portée par un article du journal italien Il Messaggero disant, sans citer de sources, que la compagnie aérienne allemande discutait fusion avec Etihad Airways. Selon le quotidien, des dirigeants des deux groupes étudient depuis plusieurs semaines la possibilité d'une prise de participation de 30% à 40% par Etihad dans Lufthansa et ce via une augmentation de capital réservée à la compagnie aérienne détenue par l'émirat d'Abou Dhabi.

Dans un deuxième temps, les deux compagnies chercheraient à fusionner leurs activités poursuit Il Messagero, qui ajoute qu'une réunion est prévue bientôt pour accélérer les discussions. Une porte-parole de Lufthansa a refusé de commenter ce qu'elle a qualifié de "spéculations". Etihad n'avait rien à dire dans l'immédiat sur le sujet.

Information erronée

Selon nos sources, l'information de la presse italienne est erronée.

«Aujourd'hui, il n'y a aucune discussion de ce genre», assure-t-on à La Tribune.

Difficilement d'en être autrement dans la mesure où un transporteur non communautaire ne peut détenir plus de 49% du capital d'une compagnie européenne. Quand à une prise de participations d'Etihad, elle ne pourrait pas dépasser 30% selon les règles boursières outre-Rhin, sous peine d'être obligée de lancer une OPA sur la totalité du capital du groupe Lufthansa. Ce qu'elle ne peut pas faire puisqu'elle ne peut être majoritaire d'une compagnie membre de l'UE. Dernier élément à prendre en compte : rien n'empêche Etihad d'acheter des actions Lufthansa sur le marché comme Qatar Airways l'a fait avec IAG.

De nouvelles coopérations en vue

En revanche, comme La Tribune l'indiquait début janvier, de nouvelles coopérations sont bel et bien en discussion. Et pas seulement dans l'activité passage. Le mois dernier, Lufthansa a conclu un accord de partage de codes avec Etihad et les deux groupes avaient alors dit qu'ils voulaient accroître leur coopération depuis qu'Air Berlin, la deuxième compagnie aérienne allemande partiellement détenue par Etihad, a transféré, via un accord de location, 38 de ses avions à Lufthansa.