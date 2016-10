La baisse du trafic en France pèse sur ADP et Air France-KLM

Frappé par la chute des arrivées en France des touristes étrangers en raison des craintes d'attentats, mais aussi par l'impact des grèves à Air France cet été et par celles, plus nombreuses, des contrôleurs aériens, le groupe ADP, le gestionnaire des aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et d'Orly n'atteindra pas ses objectifs.

ADP abaisse ses prévisions

La direction a revu ce lundi à la baisse ses prévisions de trafic, d'Ebitda et de résultat net. La croissance du trafic passagers qui devait s'élever à 2,3% cette année devrait plutôt se situer entre 1 et 1,5% par rapport à 2015. Alors qu'ils devaient tous deux progresser, l'Ebitda sera stable et le résultat net en légère baisse. Outre l'évolution du trafic cet été, la révision de la prévision d''Ebitda s'explique aussi par les difficultés de TAV Construction", a indiqué ADP.

Moins d'Asiatiques à Paris

En septembre, le trafic de Paris Aéroport a reculé de 0,2% par rapport au mois de septembre 2015, à 8,6 millions de passagers accueillis, dont 5,8 millions à Paris-Charles de Gaulle (-1,9%) et 2,8 millions à Paris-Orly (+3,6%).

En raison des menaces d'attentats, la clientèle de la zone Asie-Pacifique, notamment japonaise et chinoise, continue de reculer (- 7,7%). Ce repli risque d'impacter les recettes commerciales, dans la mesure où cette clientèle est très consommatrice des produits en duty free. Pour les mêmes raisons, l'axe reliant Paris à l'Amérique du Nord est lui aussi en repli (-2,2%). L'Asie et l'Amérique du Nord sont les deux seuls axes à enregistrer une baisse de trafic.

Les Caraïbes et l'Océan indien ont le vent en poupe

Le 20 septembre, le PDG d'Air France-KLM, Jean-Marc Janaillac, avait fait état d'une baisse des réservations et la désaffection des clientèles japonaise, chinoise et américaine. En septembre, en effet, le groupe a enregistré une baisse de trafic de 4,4% entre l'Europe et l'Asie Pacifique. A l'exception du réseau Caraïbes/Océan Indien (+9,7%), tous les autres axes long-courriers du groupe affichent des baisses de trafic : -1,4% sur l'Amérique du Nord, -1,1% sur l'Amérique latine, -0,6% sur l'Afrique-Moyen-Orient. Au total, le trafic long-courrier recule de 1%. Hors Transavia, la branche low cost du groupe en pleine croissance (+17,9%), le trafic sur le réseau court et moyen-courrier a lui aussi baissé en septembre (-0,9%).

Au final, tous trafics confondus, le nombre de passagers par Air France-KLM a progressé de 0,9% en septembre.