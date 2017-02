Rail : CAF remporte un contrat avec la RATP

Le constructeur ferroviaire espagnol CAF a remporté avec la RATP un contrat pour des locomotives de maintenance, qui seront fabriquées dans son usine française de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées). "La RATP a décidé de confier à CAF France (sa filiale française, ndlr) la conception et la fabrication de locotracteurs électriques (...) destinés à tracter les trains de maintenance des infrastructures du réseau RER de la RATP", a annoncé le constructeur lundi dans un communiqué de presse.



CAF a précisé que "le marché porte sur une tranche ferme de 12 locotracteurs et une tranche conditionnelle allant jusqu'à 6 locotracteurs supplémentaires. Le montant maximal du marché est d'environ 65 millions d'euros".



Le constructeur ferroviaire a assuré que "grâce à la suppression des moteurs diesel, (ces locotracteurs) apporte(ro)nt ainsi aux personnels RATP, en particulier dans les tunnels, un environnement de travail amélioré par l'absence d'émissions polluantes et la réduction importante du bruit de fonctionnement".

Une visibilité à moyen terme



Ce contrat va permettre au groupe espagnol de sécuriser jusqu'en 2018 la situation de son usine de Bagnères-de-Bigorre, son seul site en France. CAF emploie une centaine de salariés en France, principalement à Bagnères-de-Bigorre. "La fabrication de ces locotracteurs, conçus en France, sera réalisée en Région Occitanie (Bagnères-de-Bigorre - Hautes-Pyrénées) sur le site de CAF France. Elle débutera à la mi-2018 et s'étalera, pour la tranche ferme, sur 24 mois pour une première livraison au premier trimestre 2019", a précisé CAF.

Le constructeur s'est réjoui que "ce contrat (vienne) donner un peu plus de visibilité à moyen terme pour l'activité et l'emploi sur le site de Bagnères-de-Bigorre. Il s'inscrit ainsi favorablement dans la démarche initiée par le groupe CAF pour sauver et pérenniser ce site. CAF espère pouvoir, grâce à de futurs contrats, consolider cette dynamique sur le long terme". Et pour cause, candidat malheureux à la fabrication des futurs RER NG, dont le contrat a été octroyé à un consortium regroupant Alstom et Bombardier, CAF avait alors argué que s'il ne remportait pas ce méga contrat, son site de production de Bagnères-de-Bigorre aurait "une visibilité zéro" sur sa production à partir de 2018.



(Avec AFP)