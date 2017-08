Enceinte intelligente : un mariage surprenant entre Amazon et Microsoft

Un partenariat pour le moins étonnant. Tout en étant concurrent sur le secteur des assistants virtuels et des enceintes connectées, les géants américains Amazon et Microsoft veulent faire affaire ensemble. Ils ont annoncé mercredi la compatibilité de leur assistant virtuel avec l'enceinte intelligente du concurrent. Ainsi, un utilisateur de l'enceinte Amazon Echo pourra utiliser l'assistant virtuel de Microsoft, baptisé Cortona... Et vice-versa. "Alexa pourra parler à Cortana et Cortana pourra parler à Alexa (ndlr : l'assistant virtuel d'Amazon)", ont annoncé les deux entreprises dans un communiqué conjoint. Cette fonction devrait être disponible d'ici à la fin de l'année.

L'intérêt ? Élargir leur cible. L'assistant virtuel de Microsoft pourra directement passer des commandes sur les sites d'Amazon ou lancer une playlist depuis Amazon Music. Les utilisateurs d'Amazon Echo pourront utiliser Cortona pour consulter les fonctions Office 365 de Microsoft (agenda, excel...). En clair, l'assistant virtuel d'Amazon pourrait naturellement s'imposer pour les tâches de la vie quotidienne - quand Cortona régirait plutôt la vie professionnelle.

Complémentarité des assistants virtuels

Cet accord "comble quelques lacunes importantes pour les deux entreprises", résume auprès de Wired James McQuivey, analyste à chez Forrester Research. Car Microsoft est totalement absent du commerce en ligne. De son côté, Amazon n'a pas encore lancé des applications bureautiques similaires à celles de son concurrent. C'est pourquoi Jeff Bezos, fondateur et Pdg d'Amazon, dit vouloir miser sur la complémentarité. Chaque assistant virtuel donne "accès à différentes données et à différents domaines spécialisés de compétences", assure-t-il dans le communiqué.

Lorsqu'un utilisateur posera une question à son enceinte connectée, il sera automatiquement dirigé vers l'assistant virtuel le plus apte à lui répondre, explique le New York Times. Ce qui ne devrait pas poser de problème tant que les assistants virtuels restent complémentaires.

Autre point sensible : les données. Chaque entreprise gardera la main sur ses précieuses données. Les deux géants échangeront uniquement les informations nécessaires pour se mettre en conformité avec leurs politiques de confidentialité. "Une fois que vous avez ouvert Cortana, toutes les données vocales seront adressées à Microsoft et à Amazon", déclare au Wall Street Journal un porte-parole d'Amazon. Une montagne de données devrait donc être transférée : Microsoft revendiquait en mai dernier plus de 145 millions d'utilisateurs actifs de Cortona, quand Amazon aurait vendu 11 millions de ses enceintes au cours de l'année dernière, selon des estimations de Morgan Stanley, publiée en janvier.

*Un graphique de notre partenaire Statista