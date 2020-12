Le CAC40 s'envole au-dessus des 5.500 points, c'est encore Noël à la Bourse de Paris !

(Crédits : CHARLES PLATIAU)

Depuis jeudi, veille de Noël, où la cote parisienne avait légèrement reflué (-0,10%) à 5.522,01 points à l'issue d'une séance écourtée, plusieurs annonces majeures sont intervenues, à commencer par celle d'un accord commercial post-Brexit entre Londres et Bruxelles après quatre ans et demi d'incertitude et de déchirements.