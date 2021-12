CAC 40 : la Bourse de Paris explose un nouveau record absolu, à plus de 7.200 points

Alors que les Bourses européennes avaient terminé en hausse hier mardi 28 décembre avec un record pour le CAC 40 parisien, la place parisienne a fait encore plus fort ce mercredi matin.

Hier l'indice CAC 40 avait gagné 0,57% à 7.181,11 points, un plus haut en clôture, mais, au cours de la séance, il était monté jusqu'à 7.187,76, un pic absolu améliorant son précédent plafond de la mi-novembre, du jamais-vu.

7201,65 points vers 9h50, nouveau record à battre

Eh bien ce n'était pas fini. Car aujourd'hui, l'indice phare de la Bourse de Paris, a franchi en séance un nouveau seuil, celui des 7.200 points (7.201,65 points très exactement) vers 9h50, engrangeant un nouveau record absolu.

Mais en fin de journée, ce mercredi, la Bourse de Paris reculait légèrement à 7.156,37 points (-0,34%), après avoir perdu 24,74 points. La séance a été peu animée en l'absence de nombreux opérateurs des salles de marché. Le volume d'échanges est donc resté faible, à l'image de celui de mardi, pour les mêmes raisons, qui s'élevait à 1,8 milliard d'euros.

Cela confirme la tendance de ces derniers jours qui considère avec un certain optimisme l'impact économique de la recrudescence des cas de Covid-19 dans le monde, favorisant la prise de risque.

"Bien que les cas de Covid-19 liés à Omicron continuent d'augmenter aux États-Unis et en Europe notamment, cela n'a pas encore eu d'effet négatif sur les données économiques. Les restrictions en Europe auront un impact sur les résultats mais, pour l'instant, les marchés considèrent majoritairement Omicron comme un variant plus bénin, malgré sa contagiosité", avait déclaré hier Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.

La flambée mondiale des contaminations à Omicron...

La France, avec 180.000 nouveaux cas, le Royaume-Uni, le Portugal et la Grèce ont également enregistré mardi de nouveaux records de cas quotidiens de Covid-19, signe de la progression fulgurante d'Omicron. Les autorités sanitaires appellent donc à la prudence.

"Une hausse rapide d'Omicron, comme celle que nous observons dans plusieurs pays, même si elle se combinait avec une maladie légèrement moins grave, entraînera tout de même un grand nombre d'hospitalisations, notamment parmi les non-vaccinés", a déclaré à l'AFP Catherine Smallwood, une des principales responsables de l'OMS Europe.

... considérée comme une "petite bosse" par les investisseurs

Et en effet, de l'Allemagne à la Chine, de nouvelles mesures de restrictions sont instaurées, même si elles affectent moins l'activité économique que précédemment.

Pourtant, les investisseurs considèrent que ces restrictions ne sont "qu'une petite bosse" et non "un nid de poule" sur la route des indices, estime Jeffrey Halley (Oanda).

SECTEURS

La distribution est euphorique

Au niveau sectoriel, la plus forte progression revient à la distribution dont l'indice Stoxx avance de 1,28%. À Londres, Kingfisher, JD Sports et Marks & Spencer prennent de 2,34% à 3,35%.

L'automobile fait grise mine

Le compartiment automobile (-0,32%) accuse la plus forte baisse, ce qui pèse sur la Bourse de Francfort, après avoir enchaîné six séances dans le vert. Valeo, Volkswagen et Daimler ainsi que Faurecia perdent de 0,42% à 0,8%.

VALEURS à suivre

Teleperformance acquiert Senture

Le groupe spécialisé dans la relation client externalisée, a annoncé mardi acquérir le groupe américain Senture pour 400 millions de dollars, une somme "intégralement financée par dette bancaire". Les investisseurs saluaient le mouvement, le titre prenant 2,53% à 397,80 euros, clôturant à +1,65% (394,40 euros).

Figeac Aero convainc

L'équipementier aéronautique a réduit de plus de moitié sa perte nette au premier semestre de son exercice décalé 2021-2022 et "enregistre des signes encourageants de la reprise de son activité" qui s'est effondrée avec la crise du Covid-19. Son titre montait de +3,16% à 5,88 euros, clôturant à +2,46% (5.84 euros).

(avec Reuters et AFP)