Microprocesseurs  : Arm prépare à Wall Street l'introduction en Bourse la plus importante de l'année

Est-ce l'introduction en Bourse (IPO) la plus importante de l'année ? Arm, référence mondiale dans l'architecture des semi-conducteurs, a annoncé lundi avoir déposé auprès du gendarme de la Bourse américaine (SEC) les documents préliminaires en vue de son introduction en Bourse à Wall Street, sans préciser le calendrier.

Lire aussiEn plus de l'intelligence artificielle, Nvidia place ses pions dans le métavers industriel

« Arm a enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission le formulaire F-1 en lien avec sa proposition d'introduction en Bourse », a ainsi déclaré le groupe dans un communiqué, précisant que « le nombre d'actions et la fourchette de prix doivent encore être déterminés ». Les documents déposés par Arm visent à donner une information précise sur la situation financière du groupe avant de préciser le prix par action et la part du capital qui sera ouverte aux investisseurs.

L'introduction en Bourse (IPO) pourrait intervenir en septembre, selon la presse, et il pourrait s'agir d'une des plus importantes dans le secteur de la tech depuis celle du chinois Alibaba à Wall Street en 2014, qui avait rapporté alors 25 milliards de dollars.

Neuf smartphones sur dix sont aujourd'hui équipés d'une puce Arm

Selon des informations publiées vendredi par le Wall Street Journal, SoftBank Group, aurait récemment racheté pour quelque 16 milliards de dollars les 25% de Arm qui étaient détenus par son unité Vision Fund, ce qui valoriserait Arm à plus de 64 milliards de dollars - soit environ le double du prix de son acquisition en 2016 par le groupe japonais, géant des investissements. SoftBank Group avait annoncé son intention de réintroduire Arm en Bourse après l'échec, début 2022, de la vente d'Arm à l'Américain Nvidia en raison « d'obstacles réglementaires significatifs ».

Lire aussiComment l'Américain Nvidia règne sans conteste sur l'intelligence artificielle

Fondée en 1990, Arm a connu un essor spectaculaire avec l'avènement du smartphone, alors qu'Apple, Samsung et leurs concurrents se jetaient sur ces licences de microprocesseurs susceptibles de ménager la batterie de leurs appareils. Neuf smartphones sur dix sont aujourd'hui équipés d'une puce Arm.

Une opération portée par l'euphorie autour de l'IA

Basé au Royaume-Uni, Arm avait annoncé début mars son intention de réaliser son IPO aux Etats-Unis, au grand dam de la place financière de Londres où elle était cotée jusqu'en 2016. L'entreprise gardera toutefois son siège à Cambridge et pourrait envisager dans un deuxième temps une seconde cotation, à la Bourse de Londres.

Selon plusieurs médias, SoftBank Group espérerait obtenir une valorisation de plus de 60 milliards de dollars pour Arm, soit environ le double du prix qu'il avait déboursé pour s'en emparer il y a sept ans. Cet objectif n'avait rien d'évident jusqu'au début de cette année mais paraît désormais atteignable, comme le secteur mondial de la tech surfe actuellement sur l'euphorie autour de l'intelligence artificielle générative, un domaine dans lequel Arm compte jouer un rôle stratégique.

« Le boom de l'IA, mené par des entreprises comme Nvidia et des services comme ChatGPT, qui devrait entraîner une demande plus élevée pour les puces et les architectures de puces avancées liées à l'IA, va profiter à Arm », soulignait ainsi début août l'analyste Douglas Kim dans une note sur la plateforme Smartkarma.

Plusieurs grands acteurs technologiques ont été approchés en vue de devenir des actionnaires de référence d'Arm, selon la presse. Parmi les noms évoqués figure notamment Nvidia. L'Américain Apple et le Sud-coréen Samsung sont aussi cités.

SoftBank Group compte beaucoup sur l'IPO d'Arm pour redorer son blason après avoir connu de nombreux désastres dans ses investissements ces dernières années, comme le géant américain des bureaux partagés WeWork. Le groupe a accusé une perte nette surprise, 3 milliards d'euros, lors de son premier trimestre 2023/24. Il a été plombé par la baisse pendant le trimestre écoulé de la valeur des actions Alibaba, Deutsche Telekom et T-Mobile US, des sociétés cotées et dans lesquelles il est présent au capital.

(Avec AFP)