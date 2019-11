« Peu de décisions de politique économique sont prises avec des éléments rationnels »

Plus de la moitié (54%) des Français se dit intéressée par l'économie, selon la dernière étude d'octobre 2019 publiée par Kantar. Or, sur le sujet, des croyances populaires se font jour. Par exemple, sur la hausse des prix, « la moitié des Français (53%) surestime l'inflation, estimant que cette dernière a été de plus de 2% en un an, contre 0,9% dans les faits », explique Kantar qui a interrogé 1.005 personnes âgées de plus de 18 ans.

Pour aller à rebours de ces idées reçues, Olivier Ezratty, expert et consultant dans le digital, a accepté de parler des mythes qui entourent l'économie dans ce premier épisode de « Sciences VS Croyances ». Farouchement opposé à « l'obscurantisme scientifique », @olivez sur Twitter est aussi l'auteur d'un « Guide annuel des start-up » et de plusieurs ebooks sur les grandes tendances de l'économie numérique et d'un rapport annuel sur le CES de Las Vegas. Il tient également le blog « Opinions Libres ».

Dans les prochains numéros, experts et scientifiques viennent défendre un point de vue rationnel et l'usage de la raison, face aux croyances et aux idées préconçues qui se diffusent, tels des échos sur nos réseaux, en matière de santé, médecine quantique, IA, énergie, informatique, écologie et environnement, etc.