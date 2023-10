Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin (EDF, retraites, climat, Bourse, grève aux Etats-Unis)

EXCLUSIF-Nucléaire : EDF dévoile son offre à Prague pour construire jusqu'à 4 EPR en République tchèque

L'électricien français a commencé à remettre son offre ferme au gouvernement tchèque. Il est en concurrence avec l'Américain Westinghouse et le sud-coréen KHNP. Alors que l'appel d'offres concernait initialement un réacteur de type EPR, Prague pourrait finalement se prononcer sur la construction de quatre nouvelles tranches nucléaires au total. C'est ce à quoi pousse EDF, qui mise sur son offre 100% européenne pour l'emporter.

Retraites : les pensions complémentaires des ex-salariés du privé (Agirc-Arrco) revalorisées de 4,9%

Après un accord décroché entre les organisations syndicales et patronales gestionnaires du régime Agirc-Arrco, les pensions complémentaires des ex-salariés du privé devraient être revalorisées de 4,9% à compter du 1er novembre, au niveau de l'inflation. Le « malus », qui visait à inciter les salariés à travailler un an de plus, devrait être supprimé.

Climat : en 2023, la température moyenne se rapproche dangereusement du seuil critique à ne pas dépasser (+1,5°)

Les températures mondiales continuent d'écraser les records, après un été inédit et un mois de septembre plus surprenant encore. 2023 est désormais l'année la plus chaude jamais mesurée sur les neuf premiers mois, s'approchant d'une anomalie de 1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle. Un constat inquiétant, d'autant plus au regard des réponses « insuffisantes » des États, à deux mois d'une conférence climat de l'ONU décisive.

Bourse : l'horizon s'assombrit sur les marchés

Alors qu'elles se sont maintenues à des niveaux élevés cet été malgré la hausse des taux et des signes de ralentissement de la croissance, les Bourses américaines et européennes finissent par fortement reculer en cette rentrée. En cause, les craintes d'une dégradation des résultats des entreprises au troisième trimestre. Décryptage.

Etats-Unis : après l'automobile et le cinéma, 75.000 travailleurs de la santé en grève

75.000 employés du groupe hospitalier Kaiser Permanente lancent une grève de trois jours pour réclamer de meilleurs salaires et conditions de travail. Un mouvement qui vient s'ajouter à ceux qui frappent d'autres secteurs dans une Amérique affectée par l'inflation et le coût faramineux de la vie, notamment dans l'automobile avec près de 25.000 travailleurs qui ont arrêté de travailler.

