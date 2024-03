Les 5 infos business à retenir ce vendredi matin (céréales russes, importations ukrainiennes, Japon, Frédéric Mitterrand, LVMH)

Pour apaiser la colère des agriculteurs, la Commission européenne propose de taxer les céréales venant de Russie

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a proposé jeudi d'imposer des droits de douane sur les céréales venant de Russie. Et pour cause, les céréaliers européens, notamment en France, s'inquiètent de voir la Russie tirer vers le bas les prix mondiaux et bousculer les équilibres des échanges.

Accord sur les importations de céréales ukrainiennes : malgré les garanties de l'UE, la colère des agriculteurs ne faiblit pas

Les Vingt-Sept se sont accordés sur la reconduction de la levée des droits de douane pour les produits ukrainiens en Europe. Néanmoins, pour tenter de calmer la colère des agriculteurs qui dénoncent une concurrence « déloyale », l'accord prévoit des « mécanismes de sauvegarde » pour certaines denrées. Problème, le blé, que Kiev importe massivement en Europe, n'y figure pas.

AUKUS : le Japon prêt à rejoindre l'alliance de défense occidentale pour se protéger de la Chine

Un diplomate américain a affirmé qu'une coopération du Japon avec l'alliance sera discutée en avril. AUKUS vise à renforcer les liens de défense entre Washington, Londres et Canberra, sur fond de montée en puissance militaire de la Chine en Asie-Pacifique.

Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture, est décédé

Le neveu de l'ancien président François Mitterrand, ministre sous Nicolas Sarkozy, a succombé à un « un cancer agressif », à 76 ans.

LVMH : Toni Belloni, le numéro deux du groupe de luxe, quitte ses fonctions

LVMH a annoncé le départ de son directeur général délégué, Toni Belloni, numéro deux du groupe après le PDG Bernard Arnault et dont les fonctions seront assurées par Stéphane Bianchi, actuel patron de la division montres et joaillerie.

