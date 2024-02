HSBC affiche un bénéfice annuel en hausse de 78%, à plus de 30 milliards de dollars, un record

HSBC Holdings a fait état mercredi d'un bond de 78% de son bénéfice annuel. Dans le détail, le bénéfice avant impôts de la plus grande banque d'Europe s'est établi à 30,3 milliards de dollars (28,01 milliards d'euros) en 2023, contre 17,5 milliards de dollars l'année précédente. Si cette hausse concrétise un record, elle demeure inférieure aux attentes des analyses. L'estimation moyenne des analystes interrogés par HSBC ressortait à 34,1 milliards de dollars.

Quid du bénéfice net ? Il augmente de 56,4% sur un an, à 22,4 milliards de dollars. Quant au produit net bancaire - équivalent du chiffre d'affaires -, il a bondi l'an dernier de 30% à 66,1 milliards de dollars, plus d'un tiers de la hausse étant constituée par les intérêts dans un contexte de hausse des taux.

Lire aussiBCE : les banques accusées de trop bénéficier de la hausse des taux

« Notre bénéfice record en 2023 nous a permis de récompenser nos actionnaires avec notre dividende annuel le plus élevé depuis 2008, trois rachats d'actions l'année dernière pour un total de 7 milliards de dollars, et un autre rachat d'actions pouvant atteindre 2 milliards de dollars, fait valoir le PDG de HSBC, Noel Quinn, dans un communiqué. Cela reflète quatre années de travail acharné et la solidité de notre bilan dans un environnement de taux d'intérêt plus élevés. »