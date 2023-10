HSBC voit son bénéfice net bondir de 180%, soutenu par les taux d'intérêt

La banque britannique HSBC a annoncé ce lundi 30 octobre un bénéfice net en hausse de 180% au troisième trimestre sur un an, à 5,6 milliards de dollars, soit 5,3 milliards d'euros. « Nous avons eu trois trimestres consécutifs de solides performances financières », a souligné le directeur général du groupe Noel Quinn, cité dans le communiqué.

La forte progression sur un an s'explique en partie par une dépréciation survenue à la même période l'année dernière, liée au projet de vente des activités de banque de détail en France, qui n'a pas avancé, a-t-il ajouté. La banque cotée à Londres, mais qui effectue une partie importante de son activité en Asie, a publié un chiffre d'affaires en progression de 40% au troisième trimestre à 16,2 milliards de dollars.

La hausse des taux « a soutenu la croissance des revenus liés aux taux d'intérêts nets dans toutes nos activités mondiales, tandis que les revenus hors taux d'intérêts ont augmenté » également, a noté la banque.

« Il y a eu une bonne croissance généralisée dans toutes les activités et dans toutes les zones géographiques, soutenue par la conjoncture des taux d'intérêt », a ajouté Noel Quinn.

Des prévisions abaissées en Chine

La banque a également annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars, faisant suite à deux programmes similaires cette année. HSBC a aussi prévu trois dividendes trimestriels cette année pour un montant total de 30 cents par action. « Cela souligne la capacité de distribution substantielle dont nous disposons, même si nous continuons à investir dans la croissance », a estimé Noel Quinn.

La banque a noté que les prévisions de croissance du produit intérieur brut pour Hong Kong et la Chine continentale avaient été abaissées pour refléter l'affaiblissement de la reprise post-pandémique. Les mesures annoncées par Pékin en août « ne se sont pas encore traduites par un rebond significatif des fondamentaux du marché immobilier » en Chine, ajoute le communiqué.

A l'avenir, la banque indique qu'elle « continuera à surveiller de près les risques liés à son exposition au secteur de l'immobilier commercial en Chine continentale », et note « qu'un certain degré d'incertitude subsiste quant aux perspectives économiques, en particulier au Royaume-Uni ».

HSBC, qui réalise les deux tiers de son chiffre d'affaires en Asie, a souligné que le développement de ses activités de gestion de patrimoine dans la région était une priorité pour diversifier ses revenus. La banque a annoncé le 9 octobre un accord pour acheter le portefeuille de gestion de patrimoine de Citigroup en Chine continentale. HSBC a indiqué lundi s'attendre à des produits d'intérêts net de plus de 35 milliards de dollars (33 milliards d'euros) cette année.

Elle a confirmé ses objectifs de rendements sur capitaux pour 2023 et 2024 mais prévenu que ses coûts seraient en augmentation. Les coûts d'exploitation devraient augmenter cette année avec environ 1% de la hausse attribuée à une « augmentation potentielle de la rémunération liée aux performances ».

HSBC mène ces dernières années une politique de recentrage sur l'Asie, région qui représente les deux tiers de ses revenus. Le groupe a vendu ses banques de détail en France et au Canada et sa banque d'affaires en Grèce, s'est retiré de Russie et a réduit sa taille en Nouvelle-Zélande.

HSBC a échappé en mai à une motion présentée par des actionnaires soutenus par le premier d'entre eux, l'assureur chinois Ping An, pour procéder à une scission des activités en Asie afin d'obtenir de meilleurs rendements. Ping An, qui détient plus de 8% du capital du groupe, estimait qu'HSBC était à la traîne par rapport à ses concurrents internationaux, et que l'embellie de ses résultats s'expliquait surtout par la hausse des taux d'intérêts.

Ping An souhaitait qu'HSBC procède ainsi à une « restructuration stratégique » qui aurait abouti à la création d'une nouvelle banque cotée en Bourse et basée à Hong Kong. Mais cette proposition a été rejetée par 80% des voix lors de l'assemblée générale des actionnaires.

