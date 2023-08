HSBC voit son bénéfice net doubler au premier semestre, après plusieurs années de recentrage de ses activités

La banque HSBC a enregistré une hausse de son bénéfice net part du groupe de 27% sur un an au deuxième trimestre 2023. Il s'établit ainsi à 6,6 milliards de dollars (6,01 milliards d'euros), selon un communiqué du groupe mardi. Pour l'ensemble du semestre, ce dernier a même plus que doublé sur un an, à 17 milliards de dollars. De son côté, le produit net bancaire a, quant à lui, progressé de 38% au deuxième trimestre 2023 par rapport à la même période en 2022, à 16,7 milliards de dollars, contre 12,1 milliards. Sur tout le premier semestre 2023, il a même atteint 36,9 milliards de dollars, en augmentation de 56% par rapport au premier semestre 2022 .

Le bénéfice avant impôts a aussi plus que doublé, tiré par des taux d'intérêts plus élevés, s'établissant à 21,7 milliards de dollars au premier semestre, soit une hausse de 12,9 milliards par rapport au premier semestre 2022. Le directeur général du groupe, Noel Quinn, s'est félicité dans le communiqué, d'une « solide performance ». Il a affiché sa confiance quant aux objectifs de capitaux propres du groupe pour 2023 et 2024.

« Il y a encore du travail à faire, étant donné les nombreux défis au niveau de l'économie mondiale », a-t-il déclaré, se disant « optimiste » quant à la capacité de HSBC à continuer de livrer « de solides retours sur investissements ».

HSBC échappe à une restructuration des activités en Asie

Les résultats d'HSBC ont été accueillis favorablement par la Bourse de Hong Kong. Le titre a en effet grimpé jusqu'à 1,5% dans l'après-midi, atteignant son plus haut niveau en quatre ans à 66,7 dollars. HSBC mène ces dernières années une politique de recentrage sur l'Asie, région qui représente les deux tiers de ses revenus. Le groupe a vendu ses banques de détail en France et au Canada et sa banque d'affaires en Grèce, s'est retiré de Russie et a réduit sa taille en Nouvelle-Zélande.

Les activités de gestion de patrimoine, en particulier en Asie, sont une priorité stratégique pour augmenter et diversifier les revenus du groupe, a-t-il indiqué. HSBC a échappé en mai à une motion présentée par des actionnaires soutenus par le premier d'entre eux, l'assureur chinois Ping An, pour procéder à une scission des activités en Asie afin d'obtenir de meilleurs rendements.

Ping An, qui détient plus de 8% du capital du groupe, estimait qu'HSBC était à la traîne par rapport à ses concurrents internationaux, et que l'embellie récente de ses résultats s'expliquait surtout par la hausse des taux d'intérêts, qui a selon lui atteint son maximum. Ping An souhaitait qu'HSBC procède à une « restructuration stratégique » qui aurait abouti à la création d'une nouvelle banque cotée en Bourse et basée à Hong Kong. Mais cette proposition a été rejetée par 80% des voix lors de l'assemblée générale des actionnaires.

Bientôt un siège plus petit

HSBC n'a donc pas été scindé mais a déménagé, toujours dans sa quête d'économies. Fin juin, le géant bancaire britannique, qui développe le travail hybride depuis la pandémie de Covid-19, a annoncé quitter son quartier général de Canary Wharf à Londres pour s'installer dans une surface plus petite du quartier financier de la City. Le groupe avait lancé une étude stratégique en septembre dernier pour déterminer quelle serait la meilleure option pour son siège mondial lorsque le bail des locaux actuels à Canary Wharf expirera, début 2027.

Dès 2021, tout juste sorti des confinements liés au Covid-19, le groupe HSBC avait dit qu'il comptait désormais encourager le travail hybride pour une partie de ses employés. Le siège actuel de la banque est situé dans un gratte-ciel de 45 étages de Canary Wharf, quartier dans l'est londonien. Conçu par le cabinet de l'architecte britannique vedette Norman Foster, cet immeuble peut accueillir 8.000 personnes sur 160.000 m2. Le nouveau bâtiment devrait avoir une superficie d'environ 55.000 m2.

(Avec AFP)