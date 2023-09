Paiement : la fintech Curve fait le plein auprès des investisseurs pour sa levée de fonds

C'est peut-être le signe d'un frémissement pour les levées de fonds dans le secteur de la fintech, en panne depuis le début de l'année. La startup britannique Curve, connue pour sa « super carte » qui regroupe sur une seule application mobile (« apps ») toutes les cartes de crédit ou de débit, vient en effet de pulvériser l'objectif initial de sa nouvelle levée de fonds en série C pour atteindre 133 millions de livres sterling (près de 155 millions d'euros), soit 58 millions de livres sterling de plus que prévu. C'est l'un des plus importants tours de table dans la fintech en 2023.

« Nous sommes extrêmement satisfaits de l'intérêt que nous avons suscité dans le cadre de l'extension de notre série C et du soutien que nous avons reçu de la part de nos actionnaires existants », s'est félicité le fondateur de Curve, Shachar Bialick.

Nouvelle interface

De fait, la fintech a connu une forte croissance en 2023, ce qui devrait lui permettre d'atteindre la rentabilité au début de l'année 2024. À ce jour, Curve a levé 208 millions de livres sterling sous forme d'investissements en capital et a sécurisé, en décembre 2022, une ligne de crédit d'un milliard de dollars auprès de Credit Suisse pour assurer son développement en Europe et aux Etats-Unis. Cette ligne ne serait pas remise ne cause, après le rachat de Credit Suisse par UBS.

Curve est l'un des pionniers agrégateurs de cartes, dont les premières versions remontent à 2016. .La startup propose depuis une sorte de place de marché d'applications mobiles financières, avec prochainement une nouvelle interface, et une offre de crédit Flex, sorte de formule de « achetez maintenant, payez plus tard », qui permet de fractionner en plusieurs versements dans l'année toutes les dépenses effectuées dans l'année écoulée. Un partenariat stratégique sera également annoncé prochainement.