BCE : les taux ont probablement atteint leur point bas selon le gouverneur de la Banque de France

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a estimé jeudi 9 janvier que les taux d'intérêt négatifs de la BCE ont probablement atteint leur point bas et appelé à saisir cette opportunité "pour investir dans l'avenir".

"Nous avons noté dans notre réunion de décembre une amorce de stabilisation économique qui correspond à une réduction relative des incertitudes commerciales," a affirmé le gouverneur, membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE), lors d'une intervention à l'université Paris Dauphine.

"Si cette stabilisation se confirme, il devrait s'ensuivre une stabilisation de la politique monétaire", a-t-il ajouté, après avoir rappelé que la BCE avait lancé un arsenal de mesures de soutien à l'économie, en relançant le programme de rachat de dettes.

Taux négatifs : à la fois "une menace" et "une opportunité"

"Pour le dire autrement, le point bas observé de la croissance justifie un +low for longer+ (ndlr: bas pour plus longtemps) des taux, mais pas aujourd'hui un +lower for longer+" (plus bas pour plus longtemps), laissant ainsi entendre qu'ils ne baisseront pas plus.

Le gouverneur a saisi l'occasion pour rappeler que les taux négatifs constituent à la fois une "menace" et une "opportunité": "une menace si nous cédons à court terme à la facilité des liquidités abondantes et laissons croître l'instabilité financière", a-t-il prévenu.

"Une opportunité si nous utilisons collectivement les taux bas pour investir dans l'avenir, de la transition écologique à l'éducation", a souligné le gouverneur, qui a écarté une nouvelle fois que l'épargne soit taxée en France pour compenser les pertes pour les banques des intérêts négatifs.