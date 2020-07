Comment mieux financer la transition écologique ? Cinq choses à retenir du rapport Holroyd

Alors que le gouvernement promet un plan de relance "vert", avec 30 milliards d'euros consacrés à la transition écologique, Alexandre Holroyd, député des Français établis hors de France, a remis, le 22 juillet dernier, un rapport sur la finance verte à la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, et au ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire. Fruit de six mois de travail et de plus de 150 auditions, ce document liste 24 recommandations pour permettre à la place parisienne, pionnière en la matière, de s'ériger en capitale mondiale de la finance verte, qui désigne les activités financières visant spécifiquement la protection de la planète.

"Au terme de cette mission, ma conviction est que cette crise doit impérativement être un accélérateur du développement de la finance verte, essentiel à la transformation de nos économies. Le secteur financier doit s'adapter aux défis climatiques et se verdir considérablement, en favorisant les activités durables et de transition aux activités 'brunes'", expose le parlementaire.

"Le rapport propose un plan d'actions concret et réaliste, tout à fait cohérent avec la volonté de faire une relance verte", commente Philippe Zaouati, directeur général de Mirova, filiale de Natixis IM spécialisée dans la finance durable. Il ajoute toutefois que "la seule faiblesse du rapport est d'avoir peu mentionné les sujets sociaux et la finance solidaire qui est une part importante de la finance durable en France". "L'analyse ESG et les labels de la finance durable mettent précisément sur le même plan les impacts environnementaux et sociaux", souligne-t-il.

