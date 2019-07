Flambée de la fraude au chèque : attention aux nouvelles escroqueries en ligne alerte la Banque de France

Le fameux "chèque en bois" a fait un retour en force l'an dernier. Selon les chiffres dévoilés par l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement de la Banque de France ce mardi, la fraude sur le chèque a fortement augmenté en 2018, de 52% par en un an, à 450 millions d'euros. "Alors que son utilisation continue de décroître (-11% en montant), le chèque devient ainsi le moyen de paiement le plus fraudé en France", relève la Banque de France. Premier moyen de paiement en nombre de transactions au début des années 2000, le chèque n'est plus que le quatrième (hors espèces), dépassé par la carte (8,5 fois plus souvent utilisée), puis le prélèvement et le virement.

"Le chèque supporte ainsi 43% des montants de fraude aux moyens de paiement en France, alors qu'il ne représente que 7% des transactions en volume" relève l'observatoire.



Son taux de fraude a atteint un euro de fraude pour 2 .000 euros de paiement (soit 0,0508% contre 0,0004% pour le virement, 0,020% pour le paiement sans contact et 0,173% pour le paiement sur Internet). Le montant moyen d'un chèque fraudé remis à l'encaissement est s'est élevé à 2.704 euros, contre 2.577 euros en 2017.



Parmi les plus gros utilisateurs de chéquier d'Europe, les Français ont signé 1,7 milliard de chèques l'an dernier, un chiffre toutefois en repli de 9%, pour une valeur de 891 milliards d'euros. Le chèque est encore très utilisé pour les occasions (anniversaires, mariages) entre particuliers. Et "les très petites entreprises contribuent également à l'émission de volumes importants de chèques" souligne la Banque de France : "un quart des entreprises de moins de dix personnes recourent au chèque pour plus de la moitié de leurs transactions". C'est aussi le cas de 14% des PME de 50 à 249 salariés.



--

[Répartition de la fraude par chèque en montant, par typologie de fraude, de 2016 à 2018. Crédit : Banque de France]



--

Abus de confiance et numérique



La Banque de France appelle à la plus grande vigilance tous les acteurs. L'Observatoire "invite l'ensemble des professionnels, banques et commerçants, à mettre en place des moyens d'identification des transactions à risque permettant par exemple d'alerter le titulaire de compte en cas de mouvements suspects ou de refuser une transaction au point de vente en cas de suspicion de fraude." Il conseille aussi aux utilisateurs de chèques, "particuliers, entreprises ou administrations" de rester "attentifs à la perte ou au vol de chéquiers".

L'institution met aussi en garde contre "de nouvelles escroqueries basées sur l'abus de confiance et les technologies numériques, en fort développement, par lesquelles les fraudeurs amènent leur victime à encaisser des chèques frauduleux en s'appuyant sur l'utilisation d'Internet." Le premier mode opératoire consiste en "l'envoi d'un chèque d'un montant trop élevé en règlement d'une prestation", typiquement un achat sur Internet, assorti d'une demande de rembourser le trop perçu par virement. L'observatoire de la Banque de France recommande au vendeur de "retarder de quelques jours l'envoi du bien et l'émission du virement, afin de se prémunir contre le risque de rejet a posteriori du chèque", voire de refuser la transaction. L'autre mode opératoire passe par les réseaux sociaux :



"Le recrutement via les réseaux sociaux de personnes chargées d'encaisser les chèques pour le compte d'une tierce personne pour différents motifs (problèmes bancaires rencontrés par le demandeur, domiciliation à l'étranger ou encaissement de chèque non accessible, etc.) et de reverser ensuite à celle-ci la somme (ou un autre montant) par virement" expose l'observatoire. "Les participants au montage, qui peuvent être appâtés par une promesse de commission, contribuent à un dispositif de blanchiment tout en devenant elles-mêmes victimes de fraude, voire complices" met en garde l'institution.



L'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement martèle en conclusion "son attachement aux actions de modernisation engagées dans le cadre de la stratégie nationale des paiements, visant à développer des solutions alternatives à l'usage du chèque et aux autres modes de paiement non connectés" (virement transmis par bordereau, bulletin de commande ou d'abonnement payé par le renseignement manuscrit d'un numéro de carte, etc).