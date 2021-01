Londres a bien l'intention de rester le coeur de la finance en Europe

« Nous ne suivrons plus les règles fixées par d'autres. » C'est ce qu'avait martelé l'ancien ministre des Finances britannique il y a un an en ébauchant la volonté de la City de Londres de repenser ses services financiers. Pour l'UE, les mouvements de la première place mondiale sur les devises en 2019 (Banque des Règlements Internationaux (BRI), seront cruciaux dans les prochains mois. Avec Catherine McGuinness, cheffe politique de la City of London Corporation, dans un entretien à l'AFP, le ton est donné ce mercredi :

"Si vous cherchez à centraliser vos activités de trading, vous allez plutôt penser à Londres plutôt qu'à l'Union européenne. Je suggère à nos partenaires de l'UE que, vu l'intégration de nos marchés, nuire à Londres n'est pas forcément à leur avantage", a lancé la voix officielle de la City.

La City de Londres, un futur Singapour européen parmi les leaders avec New York et la place asiatique ? Catherine McGuinness ne compte en tout cas pas céder de terrain aux concurrentes européennes. Les services financiers britanniques, concentrés largement dans la City au coeur de...