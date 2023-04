Plus de 3.500 entreprises bretonnes accompagnées par Bpifrance en 2022, pour 914 millions d’euros

Le bilan d'activité 2022 de Bpifrance Bretagne met en avant « une forte croissance dans tous les métiers », malgré « un environnement macroéconomique difficile ». C'est ce qu'ont souligné Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance et Tanguy Roudaut, nouveau directeur régional, mercredi 5 avril à Torcé, près de Vitré (Ille-et-Vilaine) lors d'une conférence de presse au sein de l'entreprise de fabrication de parquets, Design Parquet.

Dans un contexte de relance post-crise sanitaire, la banque publique, qui accompagne les entreprises dans huit domaines dont le financement, l'innovation, l'international et la création, a soutenu en 2022 3.573 entreprises bretonnes à hauteur de 914 millions d'euros. Ce qui a permis de mobiliser 2,4 milliards d'euros de financements publics et privés. La Région Bretagne pèse ainsi 4% dans le total des financements accordés par la banque d'investissement.

« Dans le cadre de leur partenariat, la Région Bretagne et Bpifrance se sont fortement mobilisées pour accompagner la relance des entreprises. Les dispositifs partenariaux ont permis d'engager près de 37 millions d'euros au bénéfice de 156 entreprises régionales » a détaillé le directeur régional. Un soutien prioritaire a notamment été accordé à « l'industrie, l'innovation technologique et la transition énergétique et environnementale ».

L'enjeu de l'émergence de nouveaux sites industriels

Bpifrance observe ainsi une croissance de 7% du financement moyen et long terme en Bretagne, avec 433 millions d'euros injectés dans 346 entreprises pour financer des projets de développement. 81 millions d'euros de Prêts Climat ont ainsi permis de financer des projets améliorant l'impact environnemental et énergétique des entreprises. « Avec 94 millions d'euros investis dans 216 entreprises, le financement de l'innovation réalise une belle performance grâce au déploiement de France 2030, du Plan Deeptech ainsi que du lancement du Plan startups et PME industrielles » résume Tanguy Roudaut.

Ces soutiens ont été accordés via des aides régionales (subventions, aides à la R&D, prêts sans garantie innovation, volet territorial de France 2030...), via des appels à projets nationaux (i-Lab, i-Demo, i-Nov, 1ère Usine) ou des stratégies d'accélération du volet dirigé de France 2030 et du volet national de France 2030.

À horizon 2025, Bpifrance ambitionne de faire émerger, au niveau national, 500 startups deeptech par an. Du côté des sites industriels, la banque qui a inauguré en 2022 les usines bretonnes des startups Foil&Co (nautisme) et de Cailabs (fibre optique) et des PME et ETI Doudou Compagnie (mascottes des JO et peluches) et Kiclos (menuiserie PVS et Alu), souhaite créer 100 nouveaux sites industriels par an sous deux ans. « Nous en sommes déjà à 72 usines » comptabilise Nicolas Dufourcq. « Les demandes affluent. Cet objectif est ambitieux mais tenable. La réindustrialisation est une clé de la vitalité des territoires et des richesses locales. »

358 entreprises accompagnées à l'export

Le bilan 2022 de la banque enregistre une hausse sur un an de 58% de l'activité exportation. En dépit d'un contexte géopolitique instable, 296 millions d'euros, dont 191 millions d'euros en assurance-crédit, ont été déployés pour 358 entreprises bretonnes, soit quatre fois plus qu'en 2021. 275 entreprises ont été accompagnées au travers du partenariat de Bpifrance Bretagne avec Business France, reconduit en 2022, au sein de la Team France Export.

Outre la PME Gaïago, spécialisée dans les solutions de transition agro-écologique qui a accéléré au niveau international (30% de son chiffre d'affaires), Foil&Co a aussi le vent en poupe. Premier producteur européen d'hydrofoils, l'entreprise génère déjà 20% de son chiffre d'affaires à l'international et démarre, avec l'aide de Bpifrance, sa prospection aux États-Unis.

« La succession des crises a largement impacté la projection des PME-ETI à l'international, qui s'est traduit par une absence d'activité du Crédit Export en 2022 en Bretagne » relève cependant l'établissement bancaire.

9 milliards d'euros mobilisés en dix ans

En 2022, Bpifrance a aussi été réactive aux nouveaux projets, dans un contexte de « forte dynamique de créations d'entreprises en France ». L'année a été marquée par l'augmentation du nombre de porteurs de projets financés avec près de 1.400 Prêts d'honneur distribués en Bretagne.

Bpifrance Bretagne a profité de ce bilan 2022 pour communiquer sur son impact depuis dix ans, entre 2012 et 2022. La banque a ainsi a financé 27.700 entreprises pour un montant de 9 milliards d'euros, avec une attention particulière portés aux secteurs du commerce et du transport pour les TPE, de l'industrie, du commerce et de la construction pour les PME, mais aussi des services pour les PME-ETI.