PODCAST La Blockchain est-elle l'avenir de la monnaie ?

Le Bitcoin a été créé comme une nouvelle forme de monnaie d'échange sans tiers de confiance. Les « crypto » peuvent-elles concurrencer les monnaies légales ? Les « stablecoins » (indexées sur une monnaie légale ou un actif) sont-elles la solution pour des paiements internationaux rapides et peu chers ? Les monnaies digitales de banques centrales peuvent-elles devenir un substitut du cash en version électronique ? Plusieurs banques centrales y travaillent, dont celle de Suède, le FMI y est favorable, la BRI plus dubitative. Quels sont les avantages et les inconvénients (inclusion, résilience).

Daniel Benamran Directeur Général France de Circle

Directeur Général France de Circle Yorick de Mombynes Haut fonctionnaire, co-auteur du rapport de l'Institut Sapiens "Bitcoin, Totem et tabou"

Haut fonctionnaire, co-auteur du rapport de l'Institut Sapiens "Bitcoin, Totem et tabou" Nadia Filali Directrice des programmes Blockchain à la Caisse des Dépôts

Directrice des programmes Blockchain à la Caisse des Dépôts Marie-Line Ricard Associée SIA Partners

Associée SIA Partners Alexandre Stervinou Chef du service de la surveillance des moyens de paiement scripturaux de la Banque de France

Modération: Delphine Cuny - Rédactrice en chef adjointe Banque/Finance à La Tribune