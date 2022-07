Armées : Emmanuel Macron veut une nouvelle loi de programmation militaire votée en 2023

L'été sera studieux au ministère des Armées et dans les armées. Très studieux. Lors de la traditionnelle réception donnée par le ministre des Armées à la veille du 14 Juillet, Emmanuel Macron a demandé mercredi à Sébastien Lecornu de préparer une nouvelle loi de programmation militaire (LPM), qui va couvrir la période 2024-2030.

« Je souhaite que ces travaux, qui devront être achevés pour la fin de cette année, puissent ensuite donner lieu à une loi de programmation, discutée au Parlement début 2023, et qu'ils tracent une trajectoire jusqu'en 2030 », a expliqué le président dans un très long discours.

Cette nouvelle LPM permettra de prendre en compte tous les retours d'expérience de la guerre en Ukraine mais devra aussi tenir compte de l'envolée des coûts de facteurs (prix à la hausse de l'énergie et des matières premières).

Cette planification « servira de cadre de référence aux travaux budgétaires comme aux chantiers capacitaires de court et de moyen termes », a rappelé le président. Il appelle également à « réinterroger certains choix d'innovation pour remettre en quelque sorte en équilibre, en tension, des objectifs qui peuvent rentrer en concurrence : l'innovation la plus extrême et les délais, la capacité à les produire en masse le plus vite possible ».

« Notre effort ne peut pas faiblir. Il doit être poursuivi », a-t-il lancé. Pas question donc de réduire la voilure au moment où Emmanuel Macron souhaite poursuivre la remontée en puissance des armées françaises (41 milliards d'euros en 2022, puis 44 milliards en 2023, contre 32,4 milliards en 2017). « En même temps que la conflictualité est si forte dans de nouveaux espaces (cybernétiques, le spatial, le maritime), nous voyons bien qu'il nous faut aujourd'hui réévaluer notre ambition. Pas pour faire moins, je vous rassure, mais pour parfois réorienter nos prévisions, savoir tirer tous les enseignements de ce nouveau contexte et pouvoir programmer les prochaines années », a-t-il indiqué. Ainsi, l'ambition opérationnelle pour 2030 doit être revue « pour mieux assurer notre capacité à faire face à la perspective du retour possible d'un affrontement de haute intensité », a martelé le président.



« Nous aurons besoin d'une nouvelle planification, d'investissements ajustés dans la durée et des investissements qui s'inscriront dans une vision large qui articule notre souveraineté, notre indépendance de décision, notre vision du monde, avec les engagements et les réponses élaborées avec nos alliés dans le cadre de la Boussole stratégique de l'Union européenne, du concept stratégique de l'OTAN et des partenariats stratégiques qui structurent notre action », a souligné Emmanuel Macron.

Quelle méthode ?



Emmanuel Macron ne veut pas d'un nouveau livre blanc, qui pourtant aurait été bien nécessaire pour redimensionner les contrats opérationnels des armées définis dans le Livre blanc de 2013. Soit une éternité... Le président souhaite que ces travaux soient menés notamment par les ministres des Armées et de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire. « Je pense qu'il faut que cette réflexion stratégique, ces retours d'expérience se fassent dans l'intimité des équipes. Point n'est besoin à ce stade et compte-tenu aussi des éléments de continuité, de penser des exercices théoriques ou qu'on mènerait en dehors, si je puis dire, du gouvernement et de nos armées », a-t-il expliqué. Pour autant, selon le président, « les grandes lignes qui ont guidé notre action ces dernières années gardent leur pertinence ».



Au salon Eurosatory en juin, il avait déjà dit aux industriels qu'il serait « plus exigeant ». A l'Hôtel de Brienne, il leur a demandé "de changer de paradigme". Dans ce cadre, il a incité les ministres, le chef d'état-major des armées et le délégué général pour l'armement (DGA) à « reconsidérer la pertinence de nos organisations, de nos structures, parfois de nos schémas de pensée ». Car, selon le président, « nous allons devoir investir parfois plus vite et les industriels devront répondre à ces besoins. Il faudra changer de paradigme, renverser parfois certaines logiques et considérer que les projets doivent désormais être conduits selon une autre logique ».

Emmanuel Macron veut franchir « une nouvelle étape ». D'autant que « la très grande sophistication et la personnalisation de nos systèmes qui font notre force, notamment à l'export, doivent être évidemment préservées. Mais nous devons aussi voir qu'elles sont parfois causes de délais de développement et de production considérables et que nous avons des impératifs nouveaux auxquels il nous faut faire face ».



Quelles priorités



Dans cette nouvelle LPM, le chef de l'État souhaite garder certains principes. C'est le cas de l'approche « à hauteur d'homme » : petits équipements individuels, éléments de soutien, d'infrastructures. «Je veillerai à ce que dans ce travail, nous puissions continuer tout ce qui a été entrepris, continuer ce qui a été fait sur le plan du logement, du plan famille », a-t-il précisé. A l'autre bout du spectre, la dissuasion nucléaire « strictement défensive » demeurera l'assurance ultime de la souveraineté et de l'autonomie stratégique de la France.

« Notre capacité autonome d'appréciation de situation sera renforcée en prenant encore plus et mieux en compte les formes nouvelles et les nouveaux espaces de conflictualité ».

Les dispositifs prépositionnés au sol et dans les airs, ainsi que les forces navales, sur toutes les mers, du continent africain à l'Indopacifique, continueront « de concourir à la prévention des crises et au déploiement de nos stratégies ». Emmanuel Macron souhaite « un investissement militaire accru dans nos outremers ». Enfin, les postures permanentes seront consolidées, et les armées maintiendront une capacité d'intervention dans tous les milieux. Enfin, le président a mentionné la reconstitution plus vite et plus fort de certains stocks, notamment de munitions.