Bang Bang, Helsing, première licorne européenne de la défense

Mais qui va arrêter Helsing, la pépite super star de l'intelligence artificielle de défense en Europe fondé en 2021... Financée par le milliardaire suédois et fondateur de Spotify Daniel Ek, elle a déjà tout pour elle, les talents, les idées et l'argent qui coule à flots. Après une levée de fonds de 102,5 millions d'euros fin 2021, la startup allemande a annoncé jeudi avoir levé 209 millions d'euros, dont 75 millions de la part du groupe de défense suédois Saab (soit 5% du capital d'Helsing) et de la société américaine de capital-risque General Catalyst, dans le cadre d'une levée de fonds en série B. La startup qui monte, qui monte est aujourd'hui valorisée à 1,5 milliard d'euros. Cette deuxième levée de fonds semble valider le modèle économique et va ancrer Helsing dans le paysage de la base industrielle de défense (BITD) européenne.

« Cet investissement de General Catalyst ainsi que l'investissement et le partenariat stratégique avec Saab Défense conforte la position d'Helsing comme le principal partenaire en Europe pour le développement de plateformes d'IA », a fait valoir le co-président d'Helsing Daniel Ek. « Ce tour de table est un vote de confiance pour l'Europe », a estimé Torsten Reil, cofondateur d'Helsing.

Avec plus de 220 employés à Paris, Londres et Munich, Helsing est spécialisé dans le domaine du software et de l'intelligence artificielle (IA), domaine qui va révolutionner les capacités des systèmes de défense d'aujourd'hui et de demain. Des français sont déjà montés à bord de ce dragster. Ainsi, le général Denis Mercier, ancien chef d'État-major de l'armée de l'air français et commandant suprême allié pour la transformation de l'OTAN, est au conseil d'administration ce qui envoie un signal sur le rôle fondamental que la France pourrait jouer en tant que pilier stratégique du groupe. Il a rejoint Marc Fontaine (ex-Airbus), président Helsing France, Antoine de Braquilanges (ex-Palantir), directeur générale France et le VP IA du groupe, Antoine Bordes (ex-Meta)... En outre, Helsing a permis à des talents qui étaient partis chez les géants de la Tech, de revenir autour d'un projet fédérateur européen en privilégiant une quête de sens.

A bord de programmes européens

La startup, dont la spécificité est l'IA embarquée et en temps réel, a conclu des partenariats stratégiques avec un certain nombre de grands industriels européens de la défense, notamment Saab, avec qui Helsing a été sélectionnée en juin 2023 pour fournir des capacités de guerre électronique basées sur l'IA pour l'avion de combat Eurofighter, développé et conçu par BAE Systems, Airbus et Leonardo. En août 2023, Helsing a remporté le contrat de développement de l'infrastructure d'IA pour le SCAF en Allemagne. Parallèlement à cette montée en puissance commerciale, Helsing est active en Ukraine depuis 2022, fournissant des capacités et des technologies pour les opérations en première ligne.