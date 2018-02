L'avion chinois C919 n'entrera pas en service avant... 2021 (si tout va bien)

Si elle semble une certitude, la concurrence chinoise dans la construction aéronautique prendra néanmoins du temps à venir chatouiller Airbus et Boeing. Neuf mois après le premier vol du Comac C919 (avec trois ans de retard), la certification de cet appareil moyen-courrier qui ambitionne de rivaliser avec l'A320 et le B737, n'est pas attendue avant trois ou quatre ans", selon Lu Zheng, directeur commercial adjoint de Comac. La première livraison devrait avoir lieu en 2021 à China Eastern.

Un temps particulièrement long comparé à la certification des avions d'Airbus et de Boeing, qui, même lorsqu'ils rencontrent des pépins comme ce fut le cas pour l'A380 et le B787, affichent néanmoins des durées de certification beaucoup plus courtes. L'A380 a été certifié après 22 mois de campagne d'essais en vol, le B787, 21 mois, tandis que l'A350, dont les essais se sont passés sans encombre, l'a été en 13 mois.

785 commandes

Le calendrier du C919 concerne la certification en Chine mais n'augure pas de la décision de l'Union européenne et des Etats-Unis, nécessaires pour faire voler hors de Chine. L'ARJ21 par exemple, un avion régional chinois, a certes été certifié en Chine en 2014, six ans après son premier vol, mais il n'a toujours pas reçu le feu vert pour voler en Europe ou aux Etats-Unis.

Jusqu'à présent, le C919 fait l'objet de 785 commandes, essentiellement de la part de compagnies chinoises. Mais 34 d'entre elles viennent de clients étrangers, notamment d'Allemagne et de Thaïlande, a précisé Comac.