Le chef de la FAA est satisfait du Boeing 737 MAX qu'il a lui-même piloté

Cloué au sol depuis mars 2019 pour des raisons de sécurité à la suite de deux accidents mortels qui ont fait 346 victimes, le Boeing 737 MAX a franchi ce vendredi une étape importante pour sa remise en service. Effectué en personne par le directeur de la direction de l'aviation civile américaine (FAA), Steve Dickson, le vol d'essai de 2 heures dans le ciel de Seattle s'est très bien déroulé. Ce dernier s'est en effet déclaré satisfait de la performance de l'appareil qu'il a piloté après avoir suivi la nouvelle formation pour les pilotes recommandée par un panel de représentants de diverses agences de régulation de l'aviation, d'abord en ligne puis dans un simulateur.

"Peu après être arrivé à la tête de la FAA (en août 2019, après les deux accidents de Lion Air et d'Ethiopian Airlines, NDLR), j'ai promis que j'essaierai moi-même le 737 MAX et que je n'accorderai pas mon feu vert tant que je ne serai pas à l'aise à l'idée d'y faire voler ma famille. Il était important d'expérimenter par moi-même la formation et la prise de l'appareil pour bien comprendre. J'ai apprécié ce que j'ai vu ce matin. Cela a été une semaine productive et constructive (...)", a déclaré Steve Dickson après son vol.