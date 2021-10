Le CNES va-t-il supprimer sa direction des lanceurs ?

C'est une véritable bombe au sein du CNES. Son PDG Philippe Baptiste s'apprête, dans le cadre de la réorganisation majeure du Centre national d'études spatiales qu'il veut mettre en place, à supprimer la direction des lanceurs (environ 280 personnes sur les 2.400 du CNES) en tant que telle au moment où la filière lanceur tricolore est en pleine tourmente, selon des sources concordantes. Une décision surprenante alors que la France a toujours été en pointe en Europe dans cette filière avec le développement de la famille de lanceurs Ariane et surtout que les enjeux sont multiples à l'heure actuelle (réutilisation, Ariane 6 et son sucsesseur, mini-lanceurs...). Il doit en revanche créer deux nouvelles grandes directions : une direction de la stratégie qui serait confiée à Jean-Marc Astorg, l'actuel patron de la division lanceur, avec comme François Alter, actuel conseiller de Philippe Baptiste, et une direction des opérations.

Une révolution que veut absolument lancer le patron du CNES, qui doit se réorienter de façon profonde vers le numérique et la digitalisation. Tout comme Philippe Baptiste veut changer la façon de travailler du CNES en privilégiant une politique de démonstration en orbite plus régulière. Toute cette réorganisation est source d'interrogations au sein des équipes d'ingénieurs du CNES, notamment à Toulouse (1.700 salariés environ) à qui on va demander de moins "manager" les programmes mais faire plus de digital (data). Ce qui pourrait poser des problèmes de motivation pour les ingénieurs les plus chevronnés.

Une direction de la stratégie en support de l'industrie ?

La direction de la stratégie devrait être composée de quatre sous-directions : programmes ; industrie et NewSpace, qui serait confiée à François Alter ; préparation du futur et une quatrième encore inconnue (peut-être issue de l'observatoire du spatial). Cette nouvelle direction serait perçue comme un bon signal par les industriels, qui sont demandeurs d'une politique industrielle dans le spatial. Ils souhaitent également que le CNES les soutiennent pour développer les technologies qui feront la différence afin de gagner les compétitions au niveau mondial.