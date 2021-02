Le rover martien américain Perserevance : " I'm safe on Mars"

Sept minutes longues, très longues, trop longues. Car ce sont "sept minutes de terreur" où toutes les équipes de la NASA et du CNES ont retenu leur souffle avant d'exploser enfin de joie. Sept minutes qui séparent le rover de la NASA Perseverance de la surface de la planète rouge. Sept minutes pétrifiantes de complexité pendant lesquelles la sonde spatiale, via un système d'atterrissage ultra-sophistiqué, doit traverser l'atmosphère martienne et décélérer de 21.000 km/h à 2,5 km/h en parcourant ses 150 derniers kilomètres. Sept minutes où défilent dans toutes les têtes tous les échecs des sondes, qui ont raté leur atterrissage....