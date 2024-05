Sécurité aérienne : nouvelle enquête sur le Boeing 787 (sur les inspections de la jonction des ailes au fuselage)

Nouvelle enquête pour Boeing. Alors que des lanceurs d'alerte ont pointé des problèmes de sécurité concernant le Boeing 787, la FAA (Federal Aviation Administration), la direction de l'aviation civile américaine, a ouvert ce lundi une enquête pour déterminer si l'avionneur a correctement mené les inspections obligatoires concernant la jonction des ailes au fuselage « sur certains avions 787 Dreamliner ». Mais aussi pour voir si des employés du constructeur ont pu falsifier les documents liés à l'avion. Cette enquête a été ouverte après que Boeing a informé la FAA en avril qu'il « n'avait peut-être pas effectué les inspections requises ».

Le constructeur aéronautique « ré-inspecte tous les appareils 787 encore en production et doit également élaborer un plan pour s'occuper de la flotte en service », indique la FAA qui n'indique pas si les avions en service doivent être rappelés pour inspection. L'agence a donné trois mois à l'entreprise pour présenter un plan visant à résoudre « les problèmes systématiques de contrôle de qualité ».

Test de conformité

Responsable du programme 787, Scott Stocker a envoyé le 29 avril un email à ses employés de Boeing en Caroline du Sud, où sont fabriqués ces appareils, les informant qu'un « coéquipier a vu ce qui semblait être une irrégularité dans un test de conformité requis au niveau de la jonction du corps de l'aile ». « Il en a parlé à son manager, qui l'a portée à l'attention de la haute direction », a-t-il ajouté.

« Nous avons rapidement examiné l'affaire et avons appris que plusieurs personnes avaient enfreint les politiques de l'entreprise en n'effectuant pas un test requis, mais en enregistrant le travail comme étant terminé », a encore écrit Scott Stocker.

Il a assuré que l' « équipe d'ingénieurs (de Boeing) a évalué que cette faute n'avait pas créé de problème immédiat de sécurité des vols ».

Lanceurs d'alerte

Le 9 avril, la FAA avait déjà lancé une enquête sur la conception du Boeing 787 Dreamliner et du 777, après avoir été contactée par un employé de l'avionneur affirmant que la structure de ces avions n'était pas sûre, selon plusieurs sources. Le 17 avril, quatre lanceurs d'alerte, dont un ingénieur et d'anciens employés de Boeing, ont par ailleurs témoigné devant une commission d'enquête du Sénat américain pour prévenir de « graves problèmes » de production des avions Boeing 737 MAX, 787 Dreamliner et 777. Un des lanceurs d'alerte y a indiqué avoir fait l'objet de représailles lorsqu'il avait soulevé des questions sur les processus de fabrication du 787, qui, selon lui, menaçait la sécurité des avions.

L'avionneur avait rejeté ces accusations, affirmant avoir « toute confiance dans le 787 Dreamliner ».

Les compagnies modifient leurs plannings de vols

Pour rappel, les livraisons du 787 ont été suspendues pendant presque deux ans, en 2021-2022, à cause de problèmes opérationnels. Elles ont pu reprendre après le feu vert de la FAA en août 2022. Boeing a assuré il y a trois semaines que le 787 était conçu pour 44.000 cycles de pressurisation - les plus exigeants pour le fuselage -, soit 44.000 vols. En moyenne, un 787 effectue 600 vols par an. Le plus ancien, entré en service en 2012, cumule actuellement environ 16.500 vols, a précisé l'avionneur.

Le 787 Dreamliner et le 737 MAX ont subi moult problèmes de production depuis 2023, qui ont freiné les livraisons de l'avionneur. Cela a contraint plusieurs compagnies aériennes à modifier leurs plannings de vol pour 2024.

Aujourd'hui, trois des quatre modèles d'avions commerciaux actuellement fabriqués par le groupe américain sont officiellement visés par une enquête de la FAA. Le régulateur supervise étroitement le 737 fétiche de Boeing depuis janvier, il enquête aussi sur le 777. L'avionneur qui avait déjà eu du mal à remonter la pente après deux crashs de 737 MAX, celui en 2018 la compagnie malaisienne Lion Air et celui d'Ethiopian Airlines en 2019, est en pleine tourmente depuis plus d'un an. Une succession de problèmes de qualité et de sécurité plane sur ses avions. Dernier sérieux incident en date: un Boeing d'Alaska Airlines a perdu en vol une porte-bouchon, le 5 janvier.

(Avec AFP)

