Violents combats dans les rues de Kiev pilonnée cette nuit par la Russie à coups de missiles de croisière

Par la voix de son ministre de la Défense, cette nuit, la Russie a annoncé avoir "bombardé des infrastructures militaires ukrainiennes avec des missiles de croisière navals et aériens, dans la nuit de vendredi à samedi 26 février", troisième jour de l'invasion russe de l'Ukraine.

« Pendant la nuit, les forces armées de la Fédération de Russie ont frappé des sites d'infrastructure militaire ukrainienne avec des armes de haute précision de longue portée en utilisant des missiles de croisière navals et aériens", a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, lors d'une intervention télévisée.

[Dans un abri antiaéien de Kiev, pendant les premiers bombardements le vendredi 25 février 2022. Crédit: Viacheslav Ratynskyi/Reuters]

Les cibles bombardées par les Russes ne seraient pas seulement militaires

Pourtant, cette nuit, le maire de la ville de Kiev, Vitali Klitschko, contredisait cette version de tirs de haute précision sur des cibles exclusivement militaires, affirmant au contraire que des cibles civiles avaient été touchées: des dizaines de personnes ont été blessées à Kiev lors des combats dans la nuit de vendredi à samedi dans la capitale ukrainienne, a-t-il déclaré.

À 4h du matin (GMT), 35 personnes, dont deux enfants, ont été blessées, a-t-il dit sans préciser, certes, s'il s'agissait uniquement de civils.

Des forces russes au sol, combats dans Kiev et autour

Vitali Klitschko ajoutait que selon ses informations il ne pensait pas qu'il y avait une importante présence militaire russe -au sol- actuellement dans la capitale du pays.

Là, sur cette question des forces russes au sol, il était totalement contredit par le Service ukrainien des communications spéciales, qui tôt ce samedi vers 03H30 GMT déclarait:

« À Kiev, de violents combats se poursuivent. L'armée ukrainienne repousse des saboteurs russes. »

L'AFP, également, contredisait cette version: les journalistes de l'agence de presse française sur place ont rapporté que des tirs d'artillerie et de missiles résonnent de manière sporadique dans le nord-ouest de Kiev.

En Ukraine, des combats ont lieu dans et aux abords de Kiev, au deuxième jour de l'invasion russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé l'armée russe de "bombarder des quartiers civils" déclare-t-il #AFP 1/5 pic.twitter.com/HYPCr2X4jh — Agence France-Presse (@afpfr) February 25, 2022

En outre, rapporte aussi l'AFP, d'après les autorités ukrainiennes -qui n'ont pas donné de bilan dans l'immédiat-, un haut immeuble résidentiel de la capitale a été touché par un tir de missile (voir photo ci-dessous. Crédit: Reuters).

Zelensky appellent les Ukrainiens à défendre Kiev et jure qu'il restera jusqu'au bout

Les forces ukrainiennes ont aussi fait état de "violents" combats à 30 km au sud-ouest de la capitale, où les Russes "essayent de faire débarquer des parachutistes".

Dans les rues de Kiev, des combats auraient eu lieu dans la nuit sur l'avenue de la Victoire, une des artères principales de la capitale.

Ces combats ont été corroborés par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a appelé ce matin sa population à prendre les armes, jurant qu'il resterait dans la capitale.

Les autorités ukrainiennes ont distribué ces derniers jours des armes aux civils pour la défendre.

Dans son appel aux Ukrainiens à défendre Kiev, en proie à de violents combats avec les forces russes, le président ukrainien a affirmé samedi que ses partenaires occidentaux allaient livrer de nouvelles armes à l'Ukraine.

« Un nouveau jour a commencé sur le front diplomatique, avec une conversation avec Emmanuel Macron. Armes et équipements de nos partenaires sont en route pour l'Ukraine. La coalition antiguerre fonctionne », a-t-il tweeté.

Новий день на дипломатичному фронті почали з розмови з @EmmanuelMacron. До нас прямує зброя та обладнання від наших партнерів. Антивоєнна коаліція діє! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Zelenski rassure les Ukrainiens: « я тут » (« Je suis là. »)

Peu avant cette annonce, il a diffusé une adresse vidéo sur Facebook en appelant à ne pas croire les « fausses informations » circulant sur internet selon lesquelles il aurait appelé son armée à se rendre.

« Je suis là. [я тут] On ne va pas déposer les armes et on va défendre notre pays », a déclaré M. Zelensky.

« Nos armes, c'est notre vérité. C'est notre terre. C'est notre pays. Nos enfants. Nous allons défendre tout cela. Gloire à l'Ukraine! », a-t-il lancé.

[-> LIRE la traduction complète du tweet en pied d'article]

Samedi, au troisième jour de l'invasion russe, la capitale ukrainienne Kiev se battait pour éviter de tomber aux mains de l'armée russe, des combats ayant eu lieu dans la nuit sur l'avenue de la Victoire, une des artères principales de Kiev.

Selon les autorités ukrainiennes, de violents combats se poursuivaient à Kiev dans la matinée et elles ont distribué ces derniers jours des armes aux civils pour la défendre.

La Russie fait un premier bilan de son avancée au 3e jour d'invasion

Le ministre russe de la Défense, Igor Konachenkov a également affirmé ce samedi que, dans l'Est du pays, où la Russie appuie les forces séparatistes des territoires de Donetsk et Lougansk, ces dernières ont fait des avancées (pour l'instant celles-ci ne sont pas vérifiables de source indépendante avertit l'AFP). Selon les dires de Konachenkov, l'armée russe a aussi pris "le contrôle total de la ville de Melitopol", dans le sud de l'Ukraine, non loin de la Crimée, péninsule annexée par la Russie en 2014.

Faisant le bilan de ces trois jours d'offensive et d'actions armées sur le territoire ukrainien, le ministre de la Défense de la Russie a revendiqué un au total de 821 infrastructures militaires ukrainiennes détruites, dont 14 aérodromes.

Pour rappel, jeudi 24 février, la Russie a lancé aux premières heures une opération militaire dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, mais ses troupes au sol ont également poussé jusqu'aux abords de Kiev, sans oublier l'attaque par des hélicoptères russes de l'aéroport militaire de Gostomel près de Kiev. En outre, l'armée russe a pris jeudi le contrôle de l'ancienne centrale nucléaire de Tchernobyl, un site crucial -et théâtre du pire accident nucléaire de l'histoire en 1986 - situé à environ 90 kilomètres au nord de Kiev, sur la route la plus courte pour parvenir à la capitale ukrainienne depuis la Biélorussie, où Moscou a stationné des troupes.

Cette première journée de l'offensive aérienne et terrestre en Ukraine, qualifiée de "succès" par le ministère russe de la Défense, a fait des dizaines de morts et provoqué un tollé dans la communauté internationale, surtout côté occidental. Entre autres réactions, les Etats-Unis et l'Albanie ont demandé un vote du Conseil de sécurité de l'ONU vendredi sur un projet de résolution condamnant fermement l'invasion de l'Ukraine par la Russie et réclamant à ce pays le retrait immédiat de ses troupes.

Les dirigeants des 27 pays de l'UE ont parallèlement pris des sanctions "massives" contre la Russie dans les secteurs de l'énergie, de la finance et des transports.

Moscou avait de son côté d'emblée promis une réplique "sévère" à ces mesures.

Dès les premières heures de ce jeudi, des habitants de Kiev, pris de court, se sont pressés dans le métro pour s'y abriter ou tenter de quitter la ville, cependant que des voitures remplies de familles fuyant la capitale créaient de vastes embouteillages.

Hier vendredi 25 février, au 2e jour de l'invasion russe, les habitants de Kiev ont été réveillés par des explosions, qui correspondaient, dixit le ministre ukrainien de l'Intérieur, aux tirs de la défense antiaérienne ukrainienne qui venait d'abattre un avion de chasse russe au-dessus de la capitale, lequel précise-t-il a, dans sa chute, percuté un bâtiment résidentiel.

Pour Poutine, l'Ukraine occupe illégalement des terres historiquement russes

Pour mémoire, également, cette offensive russe est présentée par Vladimir Poutine comme une "opération spéciale" destinée à empêcher l'Ukraine de commettre ce qu'il dénonce comme un "génocide" des russophones. En outre, le chef du Kremlin considère également l'Ukraine comme un État illégitime occupant des terres appartenant historiquement à la Russie.

NOTE

Traduction complète de la déclaration du président de l'Ukraine, Volodymir Zelensky:

« Bonjour à tous les Ukrainiens ! Récemment, il y a eu beaucoup de fausses informations sur Internet selon lesquelles j'appelle notre armée à déposer les armes et à évacuer. Écoutez. Je suis ici. Nous ne déposerons pas les armes. Nous défendrons notre Parce que notre arme est notre vérité. Et la vérité est que c'est notre pays, notre pays, nos enfants. Et nous défendrons tout cela. C'est tout ce que je voulais vous dire. Vive l'Ukraine." »