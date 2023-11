Voiture électrique : Renault promet un modèle à moins de 20.000 euros

Alors que la Renault 5 électrique, assemblée dans le nord de la France, débarquera début 2024 avec des premiers tarifs à 25.000 euros, le constructeur français tape encore plus bas. Renault annonce en effet ce mercredi 15 novembre le lancement prochain d'un modèle électrique à moins de 20.000 euros, hors subvention. Destiné à un usage urbain, compact et fabriqué en Europe, ce nouveau modèle appelé pour le moment « Legend » sera proposé après 2025.

Ce véhicule promet une consommation réduite, à 10 kWh/100 km, et - 75 % d'émissions de CO2 sur son cycle de vie par rapport à la moyenne des véhicules thermiques actuels, fait valoir le constructeur. Une offre de location est prévue à moins de 100 euros par mois, intégrant ainsi le cadre du « leasing social » voulu par le gouvernement français.

Renault n'est pas le seul à se lancer sur un modèle de voiture électrique plus accessible. Avec la « Legend » à 20.000 euros, il arrivera directement en face d'une nouvelle version de la C3 électrique, également annoncée à ce prix-là pour 2025. Pour l'heure, c'est Citroën qui frappe le plus fort avec sa ë-C3 proposée à partir de 23.300 euros, hors bonus écologique de 5.000 euros, dont le lancement officiel a été effectué mi-octobre. Tesla devrait aussi produire une voiture, à 25.000 euros, dans son usine de Berlin, selon une information de l'agence Reuters divulguée la semaine dernière. A titre de comparaison, son modèle de la marque, la Model 3, coûte 43.000 euros actuellement.

Démocratiser les véhicules électriques en Europe

Cette annonce intervient le jour du lancement officiel de la nouvelle filiale de Renault, Ampere. La marque, qui vient de sortir du gouffre, a fait le choix d'accélérer son virage électrique avec le lancement de cette entité qui rassemble les activités électriques et logicielles du Losange en France.

Ampere proposera au total sept modèles d'ici 2031: les Mégane, Scénic, R5 et R4 électriques, la petite « Legend », et deux modèles supplémentaires. Elle prévoit de vendre environ 300.000 véhicules en 2025 et environ 1 million en 2031, soit la moitié de ce que Renault a vendu dans le monde en 2022.

Côté tarif, le prix de vente des modèles de segment moyen d'Ampere, à savoir Mégane et Scénic, sera à parité avec les véhicules thermiques d'ici à 2027/2028 « tout en préservant les marges », a souligné Renault. Ampere vise un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros en 2025, contre 46 milliards pour le groupe Renault en 2022. L'objectif est de 25 milliards d'euros en 2031 avec 7 véhicules, soit un taux de croissance annuel de plus de 30% entre 2023 et 2031.

« Ce qu'on veut, c'est démocratiser les véhicules électriques en Europe, a souligné le directeur financier de Renault, Thierry Piéton, lors d'une conférence de presse. On va réduire nos coûts de façon importante pour réduire les prix, tout en améliorant la marge ».

Au troisième trimestre, Renault a enregistré une augmentation de 22% de ses ventes de véhicules électrifiés (dont hybrides et hybrides rechargeables). Ils représentent désormais 43% des ventes de véhicules particuliers en Europe. Le constructeur espère encore « accélérer cette dynamique » avec les lancements de ses prochains modèles.

Une entrée en Bourse qui se prépare

Avec Ampere, Renault promet aux investisseurs une structure légère et très rentable. « Par rapport à un "pure player" chinois qui s'introduit sur le marché, Ampere bénéficiera de l'écosystème du groupe, a défendu Thierry Piéton. Nous n'avons mis dans Ampere que ce qui est strictement nécessaire ». La filiale rassemble plus de 11.000 collaborateurs, dont un tiers d'ingénieurs, qui conçoivent, développent, et fabriquent en France des véhicules sous la marque Renault.

Ampere prépare son entrée en Bourse pour 2024, pour une valorisation estimée entre huit et dix milliards d'euros, soit autant que Renault Group actuellement, selon le patron de Renault, Luca de Meo. Le constructeur se réserve cependant le droit de ne pas la lancer en Bourse si sa valeur potentielle n'est pas satisfaisante en 2024. « Clairement, on ne va pas brader Ampere », a souligné le directeur financier. Renault compte par ailleurs garder une part majoritaire dans sa filiale. Ses partenaires japonais au sein de l'Alliance, reformée sur de nouvelles bases cette année, Nissan et Mitsubishi, ont annoncé qu'ils y investiraient à hauteur de 800 millions d'euros au total.

(Avec AFP)