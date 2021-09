Bornes de recharge électrique : Bolloré fabrique mais n’exploite plus

Où en est l'activité électrique du groupe Bolloré ? Impacté après l'abandon progressif des différents dispositifs d'autopartage (Autolib à Paris, BlueLy à Lyon, BlueCub à Bordeaux), par la cession à Total en septembre 2020, du réseau londonien Source London (1.600 points de recharge) et par l'arrêt du contrat BlueLib en octobre 2020 par la métropole lilloise, le secteur des bornes de recharges version Bolloré a subi plusieurs revers.

Taxé par la collectivité lilloise de ne pas avoir été « à la hauteur » (22 bornes déployées fin 2019 contre 167 prévues), l'opérateur a changé de braquet.

Déconnexion de l'autopartage

Transférée il y a trois ans de Blue Solutions (recentrée sur la fabrication de la batterie « tout solide ») vers la filiale BlueSystems, spécialisée sur la partie services aux mobilités, l'activité de bornes de recharges pour les voitures électriques se concentre désormais sur la conception technique des bornes. Elle est aujourd'hui complètement déconnectée de tout service interne d'autopartage.

« Le groupe Bolloré fabrique des bornes mais ne les exploite plus » explique un porte-parole du groupe.

Au sein de BlueSystems, c'est l'entité IER Électromobilité, dont le site de production est situé à Besançon, qui conçoit, fabrique et commercialise ces bornes (hardware et carte) auprès des opérateurs, des collectivités et réseaux publics, des entreprises ou des copropriétés.

« On vend désormais un système clé en main. Total a racheté les bornes à Londres, Lille Métropole a conservé celles que nous avions installées. Toutes les unités déployées en France et à l'étranger sont encore en fonctionnement ».

Le groupe dénombre au total plus de 10.000 bornes de recharge réparties, depuis 2011, sur plusieurs pays, en France (Paris, Lyon, ...) mais aussi à Londres, Singapour, Los Angeles ou encore Indianapolis.

Il ne souhaite toutefois pas à préciser combien de bornes de recharges sortent aujourd'hui des usines d'IER ni quels sont ses nouveaux clients.

L'entreprise fabrique plusieurs types de bornes, dont Blue-EV, mise en œuvre dans les projets d'autopartage (Los Angeles, Singapour), et Smart E-Charger.

Équipée de deux points de recharge, cette borne nouvelle génération est conçue pour la recharge de tous types de véhicules en version voirie ou parking.

IER Électromobilité aide aussi les collectivités à réhabiliter leurs bornes de recharge existantes grâce à un module technique de revalorisation présenté comme une « alternative économique, environnementale et fiable ».