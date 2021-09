Savoir-faire et "made in France"... les atouts de la nordiste DBT sur le marché des bornes de recharge

Cette entreprise nordiste de 80 salariés se présente aujourd'hui comme le spécialiste européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, et surtout du « made in France » avec 6.200 m2 de surface de production à Brebières, dans le Pas-de-Calais. Dès 2011, le constructeur Nissan, l'un des pionniers mondiaux dans le domaine des voitures électriques, choisit DBT, aux côtés de trois autres partenaires, pour lancer son tout nouveau concept de chargeur rapide en Europe.

Aujourd'hui, alors que les dernières annonces gouvernementales en France encouragent la fabrication de batteries sur le territoire national et le déploiement de 100.000 bornes dans l'Hexagone, la sélection de DBT dans le cadre des financements de France Relance (fonds de modernisation automobile) et le renforcement du programme d'aide au financement Advenir sur les chargeurs rapides font anticiper à l'entreprise un fort rebond des ventes.

Appels d'offres importants

L'entreprise fondée par Hervé Borgoltz en 1990 et désormais dirigée par son fils Alexandre, a récemment remporté plusieurs importants appels d'offres, dont trois contrats avec le syndicat d'électrification du Calvados (SDEC), le syndicat mixte du Haut-Jura et l'usine électrique de Metz (les trois représentants un marché de 700.000 euros la première année) mais aussi avec une chaîne de restauration et un syndicat en région parisienne (pour respectivement 3 millions d'euros et 500.000 euros, tous deux sur deux ans).

Coté à Euronext Growth avec un parcours boursier qui n'a pas été sans encombre, son projet baptisé REBOO(S)T, financé donc à hauteur de 800.000 euros par France Relance, va moderniser et digitaliser son site de Brebières, avec le doublement de la surface de production, la création d'une plateforme de tests à destination des nouveaux modèles de véhicules électriques, ainsi que, toujours, la recherche et l'innovation pour les futures bornes de recharge rapide. L'entreprise propose une large gamme de bornes : recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide ( moins de 30 min) et ultra-rapide ( moins de 20 min).

Pour prendre en compte l'ensemble des savoir-faire nécessaires à la mise en place de bornes de recharge, DBT s'est structuré au fil des années en trois filiales :