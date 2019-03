Automobile : "L'amateurisme est du côté de Carlos Tavares", la réponse (cinglante) de Karima Delli

LA TRIBUNE - Quelle a été votre réaction après les propos de Carlos Tavares sur les réglementations de l'Union européenne en matière d'émissions de CO2 ?

KARIMA DELLI (*) - Je suis en colère parce que M. Tavares ose utiliser le mot "amateurisme" en pointant les législateurs que nous sommes. Or c'est bien du sien dont il est question dans cette affaire des émissions de CO2. Il n'a pas été capable d'investir dans des moteurs propres et basses émissions plus tôt, alors que les technologies existent depuis longtemps.

En outre, nous avons parfaitement compris que la décision de baisser de 40% les émissions de CO2 en 2030 aura des conséquences sur l'emploi. C'est pour cette raison que nous légiférons aujourd'hui pour 2030, et pas pour demain matin ! C'est aussi ce qui m'amène depuis des mois à réclamer un sommet européen de la reconversion du secteur automobile : on sait bien que la fabrication des véhicules électriques et basses émissions nécessitera moins de main d'oeuvre. Je n'accepte pas que M. Tavares fasse du chantage à l'emploi parce que les constructeurs automobiles ont été arrosés de subventions pour développer de nouvelles technologies. Si les emplois sont enfermés dans de vieilles technologies polluantes, c'est un arbitrage industriel qu'il a pris lui-même. Cet argument est donc inacceptable.

Carlos Tavares, qui s'est également exprimé au titre de président de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), chiffre à 13 millions le nombre d'emplois dans l'industrie automobile. Affirmer que des réglementations contraignantes auront un fort impact sur l'emploi relève-t-il nécessairement du fantasme ou de l'exagération ?

C'est bien pour cela qu'il fallait anticiper. Les politiques de réduction d'émissions ne datent pas de 2019, elles existent depuis très longtemps. Et heureusement ! Mais regardez les normes d'émissions concernant le diesel : les constructeurs ont fait reculer de 10 ans les premiers objectifs. La réalité, c'est que les constructeurs n'ont pas fait ce qu'il fallait. Au contraire, ils ont même triché pour se soustraire aux objectifs fixés par le législateur européen.

Justement, est-ce que les constructeurs ne paient pas cette affaire du dieselgate qui les ont rendus, d'après Carlos Tavares, complètement inaudibles, y compris auprès des législateurs ?

Les constructeurs automobiles sont des interlocuteurs privilégiés de la Commission européenne. C'est "open-bar" pour eux et pour Carlos Tavares plus que d'autres, en vertu de son titre de patron de l'ACEA. De plus, les décisions de la Commission européenne ne sont pas prises seules, elles prennent en compte l'intervention des chefs d'État et de gouvernement, qui sont souvent les premiers défenseurs des constructeurs.

Vous aviez vous-même milité pour une réduction plus ambitieuse que les 40% retenus pour 2030...

Si je regarde les objectifs de l'accord de Paris, il aurait fallu porter cette baisse à 70% en 2030. Après, si les accords de Paris ne lui plaisent pas, il n'a qu'à dire à tous les chefs d'État qui les ont négociés à quel point ils sont amateurs et irresponsables, eux aussi ! Moi j'invite M. Tavares à débattre devant le Parlement européen. Il ne faut pas avoir peur de parler de tous les sujets. Y compris celui du cycle de vie de la voiture électrique.

Carlos Tavares a toujours demandé la neutralité technologique. Or, les gouvernements ont clairement fait le choix de la voiture électrique qui reste cher, tout en récusant le diesel qui permet de baisser les émissions de CO2...

On ne choisit pas entre la peste et le choléra, entre le climat et la santé... C'est les deux qu'il faut traiter en même temps. Il faut accepter qu'il y a une urgence climatique à traiter et que l'automobile est au cœur de ce sujet. Parce qu'un jour, les petits-enfants de Carlos Tavares lui poseront la question suivante : "Papi, qu'as-tu fait contre le réchauffement climatique ?". Avec cet accord, pour la première fois, nous allons soumettre le transport routier à des objectifs d'émissions. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. M. Tavares et ses confrères ont 11 ans devant eux... Si on ne le fait pas, c'est la Chine qui le fera et son industrie sera alors plus forte que la nôtre. Est-ce qu'on veut une industrie européenne moins compétitive ? C'est le message que je vais porter pour la prochaine mandature européenne. Nous organiserons un sommet de la reconversion de l'industrie automobile européenne.

___

(*) Karima Delli est députée européenne étiquetée Europe Ecologie Les Verts, et elle est également présidente de la commission Transport du Parlement européen.