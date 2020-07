La fusion Fiat-Peugeot aura-t-elle lieu ?

La crise du coronavirus va-t-elle enterrer le projet de fusion PSA et FCA ? Si ce scénario paraît radical, il rappelle que ce projet vit actuellement une phase critique... Dernier épisode en date, la décision par la Commission européenne d'enclencher la phase deux de son enquête de conformité concurrentielle. Cette décision était une très mauvaise nouvelle puisqu'elle reporte le feu vert des autorités à au moins novembre prochain, là où Carlos Tavares (PDG de PSA) et Mike Manley (PDG de Fiat Chrysler), espéraient un accord de principe au terme de la phase une, soit en juin...



Une péripétie

Mais cette question procédurale ne paraît être qu'une péripétie face à l'incroyable détérioration des conditions de marché et des profils financiers des parties prenantes, du fait de la crise du coronavirus. « Nous ne sommes plus dans la même configuration qu'à l'époque où la fusion avait été annoncée... Les écarts d'efficience opérationnelle se sont creusés entre les deux entreprises, le schéma d'une fusion entre égaux est encore moins justifié qu'auparavant », souligne Frédéric Rozier, gérant action chez Mirabaud.

De fait, les ventes se sont effondrées, et il est vrai que le coronavirus n'a pas fait dans le détail livrant tous les groupes automobiles au même carnage sans épargner aucune région du monde. Ainsi, les cours des deux entreprises ont fondu d'un tiers depuis le 1er janvier. On peut toutefois noter une reprise plus...