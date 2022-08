Lamborghini a déjà vendu toutes ses voitures jusqu'en 2024 et accélère sur l'électrique

Le luxe se porte très bien, ignorant les aléas de la conjoncture économique et de l'inflation, comme l'illustre le fabriquant de voitures haut de gamme Lamborghini qui annonce avoir déjà pré-vendu toute sa production jusqu'à début 2024.

« Nous avons une très forte demande et actuellement, le carnet de commandes dépasse 18 mois », a indiqué Stephan Winkelmann, son patron, lors d'une interview à l'AFP, après un premier semestre record tant côté ventes que rentabilité.

Une clientèle fortunée fidèle

La clientèle fortunée reste fidèle au constructeur de bolides propriété du groupe allemand Volkswagen, et filiale d'Audi, qui a affiché au premier semestre des records de ventes et de rentabilité. La marge d'exploitation s'est amélioré de 32% sur les six premiers mois, selon des résultats publiés début août, avec un bénéfice opérationnel de 425 millions d'euros pour 5.090 voitures vendues.

« Nous avons de plus en plus de personnes qui viennent chez Lamborghini », et le nombre de clients « n'est pas notre préoccupation », se réjouit le directeur de la célèbre marque qui ajoute néanmoins qu'une telle tendance se maintient tant que « l'économie mondiale reste à peu près stable ».

Dans cette catégorie de voitures de luxe, Ferrari a également affiché des résultats record au deuxième trimestre et revu à la hausse les prévisions annuelles, avec des prises de commandes au plus haut. Les longs délais de livraisons sont également dus au manque de composants, notamment les puces électroniques.

Comme l'ensemble du groupe Volkswagen, Lamborghini s'est engagé dans l'électrification de sa gamme, en prévoyant d'y investir plus de 1,5 milliard d'euros.

Le constructeur promet une version hybride pour chacun de ses modèles d'ici 2024 et une première Lamborghini entièrement électrique « au cours de la deuxième moitié de la décennie ». « C'est déjà beaucoup de passer à l'hybride pour toute la gamme » dans un tel délai, a relevé Stephan Winkelmann, affirmant : « Nous faisons déjà le plus possible, et allons le plus rapidement possible. »