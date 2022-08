Pénurie de semi-conducteurs : l'usine de Stellantis de Sochaux de nouveau à l'arrêt

Après une pause estivale de trois semaines, les salariés de l'usine automobile Stellantis de Sochaux (Doubs) se retrouvent à nouveau au chômage technique. La production est arrêtée pour plusieurs jours à cause de problèmes d'approvisionnements en semi-conducteurs. Le site, qui fabrique les SUV Peugeot 3008 et 5008, est à l'arrêt jusqu'à samedi inclus, selon une information de France Bleu. La direction doit faire le point sur le planning futur de l'usine vendredi en fin de journée.

Dans un contexte de pénurie mondiale de semi-conducteurs, ces composants indispensables à tous les produits intégrant de l'électronique, l'activité dans les usines d'assemblage automobile avait pourtant repris sur à un rythme plus normal. « Nos sites de production français ont bien repris leur activité après les congés d'été, toujours dans un contexte de pénurie des semi-conducteurs impliquant un pilotage quotidien par nos équipes », indiquait lundi une porte-parole de Stellantis (ex-PSA). « Trois semaines d'arrêt cet été ont permis de refaire le plein de pièces et tous les sites terminaux ont repris à peu près normalement », avait dit, pour sa part, une source syndicale du groupe franco-italo-américain. « Mais nous ne sommes pas pour autant totalement à l'abri des perturbations. »

Lors de la publication fin juillet de ses résultats semestriels, Stellantis avait dit s'attendre à une normalisation des approvisionnements en semi-conducteurs d'ici 2023, tout en précisant que cette évolution serait lente.

Ce n'est pas la première fois qu'un site de production Stellantis (ex-PSA) est à l'arrêt. Mi-juin, les usines de Rennes-La Janais et de Sochaux (Doubs) ont été arrêtées. Environ 2.000 employés à Rennes et 3.000 à Sochaux étaient alors concernés. Des formations avaient été organisées pour des salariés et des travaux de maintenance anticipés. Pour le reste, les salariés avaient été placés en activité partielle.

Relocalisation de la production

Plus globalement, le secteur automobile est particulièrement impacté depuis un an et demi par les pénuries de ces pièces causées par la forte reprise post-Covid de l'économie mondiale. Ces tensions ont contribué à une nouvelle baisse des immatriculations de voitures neuves en France en juillet, de 7,1%, donnant une chute du marché de 15,3% sur le cumul des sept premiers mois de l'année.

Dans ce contexte de tensions sur la demande mondiale de puces électroniques, qui ont fait aussi monter les prix et décoller les bénéfices des producteurs, les pays s'efforcent de relocaliser leur production. Au nom de la souveraineté industrielle, et considérant aujourd'hui ces puces comme des produits stratégiques, l'Europe comme les Etats-Unis tentent de réduire leur dépendance en aidant les constructeurs à installer des usines. Par exemple, le président américain Joe Biden a débloqué 52 milliards de dollars de subventions pour relancer la production de semi-conducteurs aux Etats-Unis. Son objectif par cet investissement dans ces pièces au cœur de l'électronique moderne est d'aider son pays à gagner « la compétition économique au 21e siècle ».

(Avec agences)