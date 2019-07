Plastic Omnium flambe en Bourse après ses résultats semestriels

(Crédits : BENOIT TESSIER)

L'équipementier automobile français voit son cours grimper de plus de 11% après la publication de résultats semestriels pourtant mitigés. Les marchés applaudissent la dynamique de Plastic Omnium dont le chiffre d'affaires a augmenté de 21%, et ce, malgré un contexte sectoriel morose. En revanche, son bénéfice net n'a pas résisté et s'inscrit en très forte baisse...