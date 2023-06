Renault présente la voiture du futur (avec Atos, Dassault Systèmes, Orange, STMicroelectronics et Thales)

C'est le jour J. Aujourd'hui débute le salon Vivatech, rassemblant les géants de la tech et de nombreuses startups. Parmi les acteurs incontournables du secteur, on retrouve les constructeurs automobiles, bien décidés à montrer que la voiture du futur ne sera destinée qu'à se déplacer. Et le constructeur qui va attirer l'attention, c'est Renault, associé à Atos, Dassault Systèmes, Orange, STMicroelectronics et Thales dans un consortium appelé Software république dans un projet baptisé « H1st vision », soit la mobilité centrée sur l'humain.

Ce sont vingt innovations qui sont présentées ce mercredi, dont la recharge bidirectionnelle présente dans la future R5 électrique mais aussi toutes les possibilités qu'apportera la multitude de capteurs qui permettront par exemple de connaître l'état de santé du conducteur ou de s'immerger dans une bulle sonore. Une multitude d'innovations, mais pour quelle utilité ?

Un chargeur bidirectionnel pour soulager le réseau électrique

Certains nouveaux concepts offrent de vraies solutions. C'est le cas de la technologie « Vehicle to grid » soit « de la voiture au réseau ». Cette recharge bidirectionnelle permettra de restituer l'énergie, contenue dans la batterie, au réseau électrique lors de pics de consommation et ainsi de lisser la demande. Une avancée essentielle dans la transition énergétique puisque, si toutes les voitures sont électriques en 2050, il faudrait autour de 100 TWh d'électricité supplémentaire soit 20% des consommations actuelles, selon le chercheur Aurélien Bigo dans son livre intitulé Voitures : Fake or not ?. Cette initiative permettrait de stocker une partie de l'énergie et de soulager le réseau en cas de forte consommation.

Autre avantage, cette technologie permettra également d'injecter de l'électricité dans sa maison directement via son véhicule lors des heures où le KWh est le plus élevé. Si le stockage est complet et que le réseau à besoin d'électricité, il sera également possible de vendre une partie de l'énergie stockée dans sa batterie. La recharge, de son côté, se fera uniquement lorsque l'électricité est la moins chère. Selon la directrice énergie au sein de Mobilize, qui commercialise ce chargeur : « grâce à Mobilize V2G, le coût de la recharge sera divisé par deux en moyenne ».

D'autres constructeurs, notamment Nissan ou Mitsubishi avaient déjà proposé ce système sur leur type de chargeur. Pour bénéficier de cette innovation, Renault a précisé qu'il n'y aurait pas de supplément de prix sur sa future R5 annoncée autour de 25.000 euros pour l'année prochaine. Les clients devront néanmoins souscrire à un contrat d'électricité fourni par l'opérateur The Mobility House et pourront piloter leur recharge directement via le smartphone.

Focus sur la santé

L'autre gros enjeu auquel s'est attelé le consortium français est celui de la santé. Un rôle « d'ange gardien » selon ses dires. Concrètement, une multitude de capteurs pourront surveiller le rythme cardiaque du conducteur ainsi que sa respiration mais aussi son « humeur » selon sa voix et ses expressions grâce à une caméra intérieure et un microphone. La voiture proposera alors des exercices de respiration ou, dans les cas plus graves, suggérera une pause ou contactera un service médical après consentement du conducteur. Un appel pourra être émis et la situation du véhicule sera envoyée grâce à un système de géolocalisation spécifique.

« Sur la route, 10% à 20% des accidents mortels en France sont dus à la fatigue, à un malaise ou une perte de connaissance. Le taux augmente sur les personnes les plus âgées. Nous avons travaillé sur un système en amont de tous ces problèmes et nous apportons un service très concret à un cas d'usage », explique Pierre Voineau, responsable du projet « H1st vision ».

A l'extérieur du véhicule aussi, il y aura du changement avec de nombreux capteurs qui permettront d'une part de connaître l'état d'usure des pièces du véhicule ce qui améliorera les valeurs résiduelles des voitures mais aussi d'interagir avec l'environnement grâce à la détection de cyclistes ou de piétons ce qui évitera certains accidents.

Gadgets technologiques

Enfin, trois autres innovations sont annoncées : un système sonore localisé dans l'appuie-tête afin de prévenir le conducteur, et uniquement celui-ci d'éventuels dangers ou encore de passer des appels sans déranger. Aussi, un système de déverrouillage du véhicule par une reconnaissance faciale qui permettra de ne plus utiliser une clé ou une carte. Enfin, toutes les données seront stockées dans le véhicule et protégées grâce au système de cybersécurité de Thales. Seules les données nécessaires seront renvoyées dans des stockages externes afin de limiter la consommation d'énergie du véhicule.

Ces derniers concepts peuvent poser la question de l'utilité. Car, selon de nombreux chercheurs comme Aurélien Bigo ou encore François Gemenne dans une tribune du média Le Monde, la voiture du futur sera simple d'utilisation, petite et peu chère. Or, ces innovations technologiques peuvent apparaître comme des "gadgets technologiques". Les porteurs du projet défendent de leur côté un service apporté au client et des outils qui ne sont pas faire de la tech pour de la tech.

En outre, Renault intégrera, en plus du chargeur bidimensionnel pour la R5, le système de déverrouillage facial et les sons localisés dans l'habitacle dans les véhicules entre 2028 et 2030. Quant au prix de ces innovations, difficile de l'estimer mais Pierre Voineau assure : « ces projets apporteront de la valeur, comme le système de recharge bidirectionnelle et il s'agit de software et non de hardware, les coûts seront limités ».