Symbio se rêve en champion de la pile à combustible

C'est une nouvelle ère... Symbio, le spécialiste des piles à combustible pour véhicules à hydrogène, va passer de l'expérimentation à l'industrialisation de sa technologie. L'entreprise juge que le marché est désormais mûr pour passer à une production de masse. Plus encore, Symbio a calculé qu'avec de tels volumes il sera possible de diviser par vingt le prix de revient d'une pile à combustible et ainsi créer de nouvelles opportunités de marché, notamment vers les voitures particulières. C'est en 2010 que Fabio Ferrari a lancé Symbio.

En 2014, le Commissariat à l'énergie atomique s'intéresse à ses travaux sur la pile à combustible et décide d'investir dans l'entreprise, avant que Michelin n'entre dans le capital en 2014, suivi d'Engie. Début 2019, le pneumaticien monte à 100 % du capital tout en négociant un joint venture avec Faurecia qui apporterait ses propres activités de piles à combustible.

Une accélération du marché attendue dès 2025

Symbio estime être suffisamment armé pour monter sur le podium des équipementiers de voitures à hydrogène. L'entreprise française, qui a installé ses capacités de production près de Grenoble, en Isère, dans une ancienne usine Michelin,...