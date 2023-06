Immobilier : le discret Philippe Briand fait monter une nouvelle société à bord de son Arche

Les passionnés de politique qui ont suivi les mandats des présidents Chirac et Sarkozy se souviennent peut-être de ce député de la 3ème circonscription d'Indre-et-Loire de 1993 à 2017, éphémère - 14 jours - secrétaire d'Etat chargé de l'Aménagement du territoire en 2004, et directeur de campagne du président-candidat Sarkozy en 2012. Les mordus du logement connaissent peut-être Philippe Briand, maire de Saint-Cyr-sur-Loire, président de Citya Immobilier et président du groupe Arche, un groupe multi-métiers couvrant tous les métiers des agents immobiliers.

Un serial acheteur

D'un tempérament plutôt discret, ce chef d'entreprise dirige depuis plus de trente ans une galaxie d'entreprises allant de la transaction-location au syndic de copropriété en passant par la gestion locative. Après avoir développé Citya sur ce triple créneau, il rachète Laforêt en 2017 à un fonds, puis Guy Hoquet en 2019 et Century 21 en 2021 à Nexity, avant Nestenn en 2022.

Outre ces réseaux connus du grand public et leaders du marché français, Philippe Briand affirme proposer « une palette de prestations complémentaires à ses cœurs de métier ».

Il s'agit du réseau de mandataires Le Bon Agents, de la société de services immobiliers à destination du secteur public ISH Conseil, du service de conciergerie Cousin Hub, du courtier en crédits API Financements ou encore du portail immobilier Bien'ici. Le groupe Arche revendique même la place de deuxième courtier français d'assurances en immobilier avec Saint-Pierre Assurances et de deuxième opérateur français en diagnostics et états des lieux avec Snexi.

Un appétit qui semble insatiable

En résumé, un écosystème composé de 23.500 collaborateurs directs ou indirects, avec 2.780 agences et près de 1,45 milliard d'euros de volume d'affaires en 2022.

Et l'appétit de Philippe Briand semble insatiable:. Aux côtés de La Boîte Immo, le groupe Arche vient d'annoncer son entrée au capital d'ImmoSign. Fondée et dirigée par Vincent Anquetil, la jeune pousse - une proptech dans le jargon - est spécialisée dans la numérisation et la sécurisation des contrats immobiliers au service des agents.

« Tous les jours ou presque, des chefs d'entreprise me contactent, dont certains réinventent la roue, mais celui qui exploite cette maison est un type bien. C'est quelqu'un de passionné, de très intéressant et surtout de très professionnel », confie Philippe Briand en exclusivité à La Tribune.

« Pas un fana de la digitalisation »

La proposition de valeur d'ImmoSign est simple : de la signature électronique, des lettres recommandées électroniques, ainsi que la mise à disposition de tablettes numériques pour garder l'aspect solennel de la signature d'actes en présentiel. Et ce, moyennant un abonnement mensuel différent selon les besoins des professionnels.

« Nous ne communiquons pas sur les chiffres, mais ce sont deux entrées minoritaires au capital selon les mêmes proportions. C'est notre première levée après cinq ans d'autofinancements. Nous préférons nous rapprocher d'industriels plutôt que de fonds d'investissements », explique à La Tribune Vincent Anquetil d'ImmoSign.

Sans attendre le communiqué, la startup déploie déjà la solution au sein du groupe Arche - depuis trois mois chez Citya - et travaille avec Saint-Pierre Assurances sur les contrats d'assurance.

« Je lui ai proposé de l'accompagner et de lui apporter le réseau. Avec près de 3.000 agences, nous avons beaucoup d'actes et pouvons l'aider à orienter son développement, » confirme Philippe Briand.

« Nous nous digitalisons de plus en plus sans être des fanas absolus de la digitalisation. Il s'agit juste d'aider nos agences à faire du bon travail à coût maîtrisé », poursuit-il.

Une information surprenante en pleine crise

La Boite Immo (240 millions de chiffre d'affaires en 2022), qui co-investit aux côtés de Philippe Briand, équipe, elle, 8.000 agents en outils d'information et de communication, mais elle souhaite renforcer son offre.

« Nous avions déjà des outils juridiques, mais pas à la hauteur de ceux proposés par ImmoSign. Nous allons les déployer systématiquement via des conventions de partenariat. De par sa valeur ajoutée que nos concurrents n'ont pas, cette proptech va grandir vite », affirme à La Tribune Olivier Bugette, PDG de La Boîte Immo.

Il n'empêche, cette information reste plus que surprenante alors que le marché des agences immobilières est plombé par la crise du logement, elle-même, notamment, due à l'inflation et à la remontée des taux d'intérêt.

Philippe Briand, concède que « la période est difficile », mais tient à « donner de l'enthousiasme » à ses équipes. Le patron du groupe Arche ne s'interdit donc rien pour la suite : « A chaque fois, nous agissons par opportunité. Il faut avoir l'esprit ouvert et être prêt à rebondir ». Affaire à suivre...