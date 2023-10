La startup Vertige veut relèver le défi du petit électroménager « made in France »

Le fabricant tourangeau de petit électroménager Vertige présentera son nouveau grille-pain au prochain Salon du Made in France (MIF), qui se tiendra à la Porte de Versailles à Paris du 9 au 12 novembre. Réalisé sans aucune matière plastique et sans carte électronique, l'appareil est entièrement démontable et recyclable. De surcroît, la presque totalité des matériaux est issue de l'Hexagone.

Vertige, qui a conçu le design et réalise l'assemblage, s'appuie dans ce cadre sur une trentaine de fournisseurs français pour réaliser son grille-pain, disponible en cinq couleurs. « Le grille-pain est le produit électroménager le plus jeté parce qu'en général difficilement réparable, constate Christophe Baudron, PDG de Vertige. Le nôtre, garanti dix ans, pourra au contraire être dépanné grâce à sa conception simple ». Avec un prix de vente de 149 euros, qui le positionne dans le segment du haut de gamme, Vertige table sur des ventes de l'ordre de 20.000 grille-pain d'ici fin 2026. La société mise notamment sur les aspects éthiques et Origine France Garantie du produit pour remporter un pari aussi ambitieux.

Des discussions avec le Bon marché et Fnac Darty

Installée dans un bâtiment de 700 m2 à Saint-Cyr-sur-Loire à proximité de Tours, Vertige a été fondée en juillet 2021 par Christophe Baudron. Cet ancien ingénieur dans l'aéronautique, qui a effectué une partie de sa carrière chez l'équipementier Daher, a démarré l'aventure industrielle de la startup avec la sortie de la bouilloire Club, fin 2022. Robuste, bénéficiant d'un design épuré, le produit est à 95% fabriqué en France, de la cuve en acier inoxydable au câble d'alimentation tressé en lin. « Fils d'électricien- réparateur, j'étais persuadé que relancer du petit électroménager fait pour durer comme antan était un pari jouable, assure le dirigeant. Malgré un retard de six mois dans le lancement de la production, Vertige a déjà écoulé un millier de bouilloires Club ». Vendu 289 euros, en raison d'un process industriel encore largement artisanal, ce premier produit a ainsi été admis dans les rayons disputés des enseignes Boulanger, Culinarion ainsi que Nature & découverte. Des discussions sont par ailleurs en cours avec le Bon marché et la Fnac-Darty pour distribuer la bouilloire et, désormais, le grille-pain de Vertige.

Usine 4.0 pour baisser les coûts

Afin de minorer le prix de vente de ses deux premiers produits, onéreux dans le contexte inflationniste actuel, Vertige mise sur une optimisation rapide de ses process de fabrication. La société va notamment investir dans l'acquisition de nouveaux robots 4.0 ainsi que d'outillage de série. A la clé, une levée de fonds de l'ordre de 2,5 millions d'euros que Vertige a démarré. Elle devrait être menée à son terme en principe au premier semestre 2024, d'après le dirigeant. « Pour faire baisser le prix de revient de nos produits, nous tablons d'une part sur l'augmentation des cadences via l'automatisation des process, explique Christophe Baudron. Nous misons d'autre part à terme sur une diminution de la marge des enseignes de distribution. L'objectif est de faire passer notre bouilloire sous les 200 euros, tarif plus acceptable pour le consommateur classique ». Autre levier de développement, Vertige lancera parallèlement des formules de location, en direction notamment des chaînes hôtelières, mais aussi vis-à-vis des particuliers. Total Energie, qui soutient la startup, pourrait également adhérer à cette formule pour équiper de bouilloires ses aires autoroutières.

La levée de fonds permettrait enfin à Vertige de lancer de nouveaux produits afin d'étoffer sa gamme à l'horizon 2025. Employant actuellement une douzaine de salariés, la société espère atteindre 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et doubler ses effectifs d'ici deux ans. Cette feuille de route la placerait dans la lignée de Dann tech, société nantaise conceptrice du mini-lave-vaisselle à succès Bob, qui vient de lancer son mini four prénommé Joe.